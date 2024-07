Evo koliko RAM-a Windows 11 zapravo koristi

Prelazak na Windows 11 dolazi sa nekoliko zahteva, uključujući povećanje količine RAM-a.

Operativni sistem može koristiti bilo šta između 2GB i 8GB RAM-a i više

Sa Windows 10 koji se približava kraju podrške, mnogi korisnici će uskoro morati da razmotre prelazak na Windows 11 bez obzira na to koliko memorije koristi. Windows 11, iako uvodi niz novih funkcija, može trošiti više RAM-a nego njegov prethodnik, ali količina memorije koju koristi nije univerzalna.

Windows 11: Potrošnja RAM-a u stanju mirovanja

Koliko RAM-a koristi Windows 11? Operativni sistem može koristiti bilo šta između 2GB i 8GB RAM-a i više. Međutim, to ne znači da sav RAM koji koristi Windows 11 nije dostupan za pokretanje drugih softvera. Windows ima servis pod nazivom SysMain (prethodno Superfetch) koji optimizuje performanse vašeg računara, i ovo često zauzima deo sistemske memorije koja nije potrebna na drugim mestima. SysMain unapred učitava aplikacije i datoteke koje često koristite u RAM. Zahvaljujući SysMain-u, kada pokrenete program koji je već unapred učitan, on će se brže učitati jer je već keširan u vašem RAM-u. SysMain je sam po sebi dobar dodatak Windowsu – znači da će aplikacije koje najverovatnije koristite biti spremne za vas kada ih poželite. Međutim, ako je RAM potreban na drugim mestima, Windows prazni SysMain keš i dodeljuje memoriju po potrebi. To znači da nećete naići na situaciju u kojoj ne možete pokrenuti igru ili aplikaciju zbog previše RAM-a koji koristi SysMain — barem ne ako vaš računar već nema premalo RAM-a. SysMain igra ulogu u tome zašto možda primetite da vaša potrošnja RAM-a u stanju mirovanja može biti do polovine vaše ukupne memorije u Windows 11, i zato ne postoji univerzalna cifra za koliko RAM-a koristi Windows 11. Koristiće više kada je više dostupno. Na računaru sa 8GB RAM-a, često ćete primetiti da 2GB do 4GB ili više zauzimaju Windows procesi. Sa 32GB RAM-a, taj broj može doseći i do 8GB do 10GB povremeno.

Kako proveriti potrošnju RAM-a u Windows 11?

Da biste proverili potrošnju RAM-a, uđite u Task Manager. Možete to učiniti desnim klikom na taskbar i odabirom Task Manager, ili pritiskom na Ctrl + Alt + Delete, a zatim odabirom Task Manager na Windows zaključanom ekranu. Odavde možete proveriti potrošnju RAM-a na nekoliko različitih načina. Najjednostavniji pristup je navigacija do Performance taba sa leve strane, a zatim odabir Memory. Ovo vam daje pregled vašeg ukupnog RAM-a, njegove brzine i koliko je trenutno u upotrebi. Da biste dobili bolju predstavu o tome koliko koristi Windows procesi, uradite to sa svim isključenim programima treće strane i zatvorite što više pozadinskih procesa. Alternativno, možete se vratiti na tab Processes i istražiti sistemske procese. Svaki proces će imati količinu memorije koju koristi navedenu u koloni pored njega. Nije baš najjednostavniji način, ali radi posao. Zapamtite da je malo verovatno da sav RAM koji vaš računar koristi rezultat Windows 11. Neki pozadinski procesi i aplikacije mogu trošiti vašu memoriju, i čak na svežoj instalaciji, Windows dolazi sa nekim softverom već unapred instaliranim. Tu su i programi kao što su Nvidia Control Panel ili AMD Software: Adrenalin Edition koji se instaliraju kada preuzmete nove drajvere. Oni obično ne troše puno memorije osim ako ih aktivno ne koristite.

Koliko RAM-a vam treba za Windows 11?

Microsoftovi zvanični hardverski zahtevi za Windows 11 zahtevaju minimum od 4GB RAM-a. Iako tehnički možete ignorisati ove smernice i instalirati operativni sistem na računar sa manje RAM-a, to ne preporučujemo. Vaš računar može imati problema sa izvođenjem najjednostavnijih zadataka i možete naići na razne probleme sa računarom, kao što su nestabilnost i loše performanse. Iako je 4GB minimum zahtev od Microsofta, nije stvarno optimalno za pokretanje Windows 11. To će biti dovoljno za lagano pretraživanje, ali zahtevniji zadaci poput igranja igara mogu biti van domašaja. Ako možete, razmislite o nadogradnji RAM-a na najmanje 8GB za svakodnevno pretraživanje i rad, i 16GB ili 32GB za igranje igara i ozbiljan multitasking. Imamo poseban vodič koji vam može pomoći da odlučite koliko RAM-a vaš računar treba na osnovu onoga za šta ga koristite.

Da li Windows 11 troši više RAM-a nego Windows 10?

Microsoft je povećao hardverske zahteve za Windows 11 sa razlogom — novi OS obično koristi više memorije nego Windows 10. Za Windows 10, Microsoft je zahtevao samo 1GB RAM-a za 32-bitnu verziju OS-a i 2GB RAM-a za 64-bitnu verziju. Skoro da ne postoji scenario u kojem Windows 11 koristi tako malo memorije, čak ni u stanju mirovanja. Windows 11 je dodao mnoštvo novih funkcija koje ga čine zahtevnijim po pitanju RAM-a. Od naprednijeg korisničkog interfejsa do novih animacija i ažuriranja taskbara i Start menija, do funkcija kao što su Widgets panel, Snap Layouts i Snap Groups, ima mnogo više toga u Windows 11 — čak i ako ne pokrećete dodatne aplikacije na svom računaru.

Kako smanjiti potrošnju RAM-a u Windows 11?

Postoji nekoliko stvari koje možete uraditi da smanjite potrošnju RAM-a u Windows 11. Iako ne preporučujemo zatvaranje sistemskih procesa — neki su u redu za zatvaranje, ali mnogi mogu izazvati probleme, pa je najbolje izbegavati — zatvaranje procesa treće strane često može pomoći. U Task Manager-u kliknite na tab Processes i zatim sortirajte po Memory. Oni koji koriste najviše RAM-a biće navedeni na vrhu. Česti krivac je Google Chrome, koji, iako nije sam po sebi pozadinski proces, često je nešto što imate pokrenuto i ne razmišljate previše o tome. Čak i ako ste prešli na drugu karticu, Chrome i dalje troši dosta resursa. Pozadinski procesi kao što su Phone Link, klijenti igara kao što su Steam ili Epic Games, ili aplikacije povezane sa hardverom kao što je SteelSeries Sonar, sve troše RAM, ali ne morate ih pokretati osim ako ih specifično ne želite koristiti. Nastavite da prolazite kroz listu i zatvarate ono što nije potrebno, i ako postoji proces za koji niste sigurni, unesite njegovo ime u pretraživač po vašem izboru da biste utvrdili da li je bezbedno zatvoriti ga ili ne. Ovaj proces će morati biti ponovljen svaki put kada uključite računar, pa ako već vidite da neki od tih programa jednostavno ne moraju biti pokrenuti dok ih ne zatrebate, promenite startup programe da ih onemogućite na neko vreme.

Na kraju, zapamtite da visoka potrošnja RAM-a nije inherentno loša stvar u Windows 11, sve dok ne utiče na performanse vašeg računara. Čak i ako izgleda kao da vaš računar koristi polovinu dostupne memorije, trebalo bi da oslobodi veliki deo toga kada vam zatreba za druge zadatke. Ako vaš računar radi sporo i niste zadovoljni time, a njegova potrošnja memorije ostaje visoka, to može ukazivati na drugi problem koji zahteva dodatno rešavanje.



