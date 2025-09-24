Evo šta nas čeka u novoj seriji o omiljenom horor-klovnu

Bill Skarsgard ponovo igra ulogu strašnog klovna, a u novoj seriji se pojavljuje i nekoliko takozvanih „uskršnjih jaja“ posvećenih Stivenu Kingu. O kojoj se seriji radi? It: Welcome to Derry.

Reditelj Andy Muschietti, čija je dvodelna adaptacija Kingovog bestseler horor romana It zaradila više od milijardu dolara, vraća se sa devetoepizodnim prequelom za HBO – It: Welcome to Derry. Serija istražuje poreklo klovna Pennywisa (Bill Skarsgard), straog zla koje svakih 27 godina teroriše gradić Derry. Mesec dana pred oktobarsku premijeru, dobili smo i zvanični trejler.

Kao što je već poznato, radnja filma It smeštena je u 1989. godinu i pokriva otprilike polovinu Kingovog originalnog romana. Prati grupu dece autsajdera koji sebe nazivaju „Klub gubitnika“. Otkrivaju da je njihov grad dom drevnog, transdimenzionalnog zla koje se budi svakih 27 godina kako bi se hranilo uglavnom decom, najčešće u obliku zlog klovna Pennywisa. Bill (Jaeden Lieberher) gubi mlađeg brata Džordžija, koga ubija Pennywise, pa deca odlučuju da mu se suprotstave i nateraju ga na prevremenu hibernaciju, u nadi da će umreti od gladi. Ipak, Beverly (Sophia Lillis) ima viziju koja upozorava da će se vratiti za 27 godina i da moraju da budu spremni za novu borbu.

U seriji Taylour Paige igra Charlotte Hanlon, a Jovan Adepo njenog supruga Leroya, afroamerički par koji se doseljava u Derry sa sinom Vilom baš u trenutku kad nestaje jedan dečak, što pokreće niz strašnih događaja – i to ne samo zbog rasizma.

Trejler počinje scenama naizgled idiličnog gradića u momentu dok se porodica Hanlon useljava. Ali ispod tog savršenog mesta krije se nešto mračno. „Ovde su se događale stvari“, kaže devojčica po imenu Lilly. „Ali o tome ne pričamo. Niko ne priča“ (I da – u kadru se nakratko pojavljuje i autobus iz zatvora Shawshank – omaž filmu The Shawshank Redemption). Grupa dece rešava da otkrije šta se desilo njihovom nestalom drugu iz razreda, što ih, naravno, vodi u gradske kanalizacione tunele.

It: Welcome to Derry počinje 26. oktobra 2025. na HBO, a biće dostupan i na striming platformi HBO Max.