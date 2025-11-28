Evropa mora da ubrza razvoj u globalnoj AI trci

U intervjuu visoki rukovodilac Nvidia-je Rev Lebaredian pozvao je Evropu da ubrza razvoj AI tehnologija kako bi pratila SAD i Kinu.

„AI fabrike“

Lebaredian ističe da Evropa mora imati osnovnu infrastrukturu, uključujući „AI fabrike“. Zatim dovoljan dotok energije, kako bi istraživači i preduzetnici mogli da razvijaju tehnologiju. Bez toga, talenat neće biti dovoljan za liderstvo u AI.

Evropska komisija je najavila dodavanje više AI fabrika, čime će blok imati ukupno 19 takvih centara. Lebaredian naglašava i potrebu za diversifikacijom izvora energije, uključujući nuklearnu, hidro i obnovljive izvore. Na taj način bi se zadovoljile velike energetske potrebe AI sistema.

Fizička AI, poput robota i autonomnih vozila, smatra se sledećom fazom nakon generativne AI. Roboti će se prvo pojaviti u industrijskim prostorima, jer je tamo potražnja jasna posebno za poslove koji su „dosadni, prljavi i opasni“.

Autonomna vozila su takođe fokus Nvidia-je. Kompanija je u partnerstvu sa Uberom najavila oko100.000 robotaksija i autonomnih dostavnih vozila, sa ciljem dostizanja četvrtog nivoa autonomije do 2027. godine. Vozila će se testirati u simulacijama nalik video-igrama, pre nego što budu puštena u realan saobraćaj.

Izvor: Euronews