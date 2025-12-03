Evropska noćna mora i cookie

Politike EU o saglasnosti za cookie bile su dosadan i neizbežan deo pregledanja veba u Evropi od njihovog uvođenja 2018. godine. Ali noćna mora cookie će se uskoro raspasti zahvaljujući nekim velikim predloženim promenama koje je najavila Evropska komisija.

Umesto da morate da kliknete na „prihvati“ ili „odbij“ na iskačućem prozoru sa cookie za svaku veb stranicu koju posetite u Evropi, EU se sprema da sprovede pravila koja će omogućiti korisnicima da podese svoje želje za cookie na nivou pregledača. „Ljudi mogu centralno da podese svoje želje za privatnost – na primer putem pregledača – i veb stranice moraju da ih poštuju“, kaže EU. „Ovo će drastično pojednostaviti onlajn iskustvo korisnika.“

Ova ključna promena je deo novog digitalnog paketa predloga za pojednostavljivanje digitalnih pravila EU i u početku će se zahtevi za cookie promeniti u pojednostavljeni zahtev za „da“ ili „ne“ jednim klikom pre nego što „tehnološka rešenja“ na kraju dođu u pregledače. Veb stranice će morati da poštuju izbor cookie najmanje šest meseci, a EU takođe želi da vlasnici veb stranica ne koriste banere cookiea za „bezopasne svrhe“ poput brojanja poseta veb stranicama, kako bi se smanjio broj iskačućih prozora.

Sama količina iskačućih prozora cookie širom Evrope znači da ljudi često samo kliknu na bilo koje dugme da bi pristupili veb stranici, jednostavno zbog dosade, umesto da brinu o svojoj privatnosti. „Ovo nije pravi izbor koji građani prave da bi zaštitili svoje telefone ili računare i izabrali šta se dešava sa njihovim podacima“, kaže Evropska komisija. „Današnji predlog modernizuje „pravila o cookie“, sa istom jakom zaštitom za uređaje, omogućavajući građanima da odluče koji se cookie postavljaju na njihove povezane uređaje (npr. telefone ili računare) i šta se dešava sa njihovim podacima.“

Najnoviji predlozi EU sada će uputiti Evropskom parlamentu. Moraće da ih odobri 27 zemalja članica EU tokom procesa koji bi mogao da potraje još neko vreme, ali evropska noćna mora sa cookie izgleda veliki korak bliže kraju.

Izvor: TheVerge