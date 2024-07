Evropska svemirska agencija će pratiti asteroid veličine zgrade dok prolazi pored Zemlje

Asteroid Apophis će doći na udaljenost od 32.186km od Zemlje u aprilu 2029. godine.

Naučnici su otkrili Apophis 2004. godine

Sa oko 375m širine, asteroid Apophis je nešto manji od Empire State Buildinga. Dana 13. aprila 2029. godine, taj svemirski kamen veličine zgrade će se približiti Zemlji, a Evropska svemirska agencija planira da ga prati. ESA je najavila Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses), misiju planetarne odbrane. Plan je da svemirska letelica stigne do Apophis-a početkom 2029. godine i prati ga tokom prolaska. To će to zahtevati brzu akciju za lansiranje u aprilu 2028. godine.

Naučnici su otkrili Apophis 2004. godine, a tek 2021. godine NASA je potvrdila da ne bi trebalo da udari u Zemlju najmanje 100 godina, uprkos predstojećem bliskom susretu. Umesto toga, približiće se Zemlji na udaljenost od 32.186km manje od jedne desetine udaljenosti do Meseca. Prema ESA, objekti ove veličine prilaze Zemlji tako blizu kao što će to uraditi Apophis otprilike svakih 5.000 do 10.000 godina, pružajući retku priliku za proučavanje asteroida i kako izbeći sudar sa Zemljom bez potrebe za putovanjem duboko u svemir.

„Ramses će pokazati da čovečanstvo može da pokrene izviđačku misiju da se sretne sa nadolazećim asteroidom za samo nekoliko godina. Ovakva misija je kamen temeljac odgovora čovečanstva na opasan asteroid,“ rekao je Richard Moissl, šef ESA-ine kancelarije za planetarnu odbranu. „Izviđačka misija bi bila lansirana prva da analizira orbitu i strukturu nadolazećeg asteroida. Rezultati bi se koristili za određivanje najboljeg načina za preusmeravanje asteroida ili za isključivanje mogućnosti udara pre nego što se razvije skupa misija za skretanje.“ ESA će odlučiti da li će nastaviti sa misijom krajem 2025. godine, ali pripremni radovi će početi odmah.

NASA će pratiti posledice

NASA će, s druge strane, pratiti posledice prolaska Apophis-a. Svemirska agencija koristi letelicu sa prošlogodišnje misije Osiris-Rex, koja je prikupila uzorke sa asteroida Bennu, za novu misiju, Osiris-Apex. Letelica bi trebalo da stigne do Apophis-a oko mesec dana nakon što asteroid dostigne svoju najbližu udaljenost do Zemlje. Misija Osiris-Apex je zamišljena da prouči bilo kakve fizičke promene koje Apophis pretrpi zbog gravitacionog povlačenja Zemlje, kao što su zemljotresi ili klizišta. Nada je da se dobije uvid u ono što se nalazi ispod njegove površine. Pojedinci u delovima Evrope, Afrike i Azije takođe bi trebalo da budu u mogućnosti da vide Apophis golim okom.

