Na današnjem tržištu ne nedostaje aplikacija za budžetiranje i investiranje.

Najpouzdanije rešenje za sve vas koji želite stvarnu kontrolu nad sopstvenom potrošnjom

Ipak, pored svih tih rešenja, može delovati nelogično da neko i dalje predlaže alat kao što je Excel za praćenje ličnih troškova. Međutim, bez obzira na konkurenciju, Excel se i dalje pokazuje kao najpouzdanije rešenje za sve vas koji želite stvarnu kontrolu nad sopstvenom potrošnjom. Mnogi od vas su sigurno isprobali desetine aplikacija, da biste se na kraju ipak vratili poznatoj, prilagodljivoj mreži ćelija u tabeli.

Izuzetna prilagodljivost i fleksibilnost

Upravo ovde Excel briljira. Prilagodljivost nije sporedna funkcija, već srž svega – ono što vam omogućava da izgradite lični finansijski sistem koji u potpunosti odgovara vašim potrebama. Za razliku od većine aplikacija, ovde niste ograničeni unapred definisanim šablonima. Ako želite da razlikujete, recimo, Ishranu – poslovni ručkovi i Ishranu – lično, ili da dodate kolone za način plaćanja ili konkretan projekat – Excel vam daje sve alate da to ostvarite. U suštini, imate prazno platno koje možete urediti kako vama odgovara – sa svim kategorijama troškova, budžetima, opisima, načinima plaćanja i još mnogo toga.

Potpuna kontrola i vlasništvo nad podacima

Jedna od najvažnijih stvari kod korišćenja Excela za upravljanje troškovima jeste to što vi imate potpunu kontrolu nad sopstvenim podacima. Za razliku od mnogih aplikacija koje zahtevaju povezivanje s bankovnim računima ili čuvaju vaše finansijske podatke na svojim serverima, ovde podaci ostaju kod vas. Možete da zaštitite svoj dokument lozinkom i da ga čuvate na računaru, eksternom disku ili čak na sopstvenom cloud servisu, kao što je Nextcloud. Uz to, ne zavisite od opstanka same aplikacije – ako neka popularna aplikacija promeni model poslovanja, uvede visoke pretplate ili prestane sa radom, možete ostati bez višegodišnjih podataka. Kod Excela, to nije slučaj.

Bezbroj grafikona i vizualizacija

Excel vam omogućava da zaista razumete svoje troškove pomoću raznih grafikona, Pivot tabela i izveštaja. Tu ne ostajete samo na praćenju – prelazite na analizu i donošenje odluka. Nakon što unesete sve transakcije, možete za svega nekoliko sekundi da napravite Pivot tabelu. Tako možete odmah videti koliko ste potrošili na, recimo, namirnice, zabavu ili gorivo tokom meseca. Dodavanjem kolone Mesec, dobijate uvid u to kako se troškovi menjaju tokom vremena – od januara do maja, na primer. Na taj način lako otkrivate trendove. I iz iste Pivot tabele možete napraviti stubičasti grafikon za poređenje mesečnih troškova, linijski grafikon za praćenje određene stavke (npr. pretplate) tokom godine ili kružni grafikon koji prikazuje koliko vaših prihoda odlazi na koju kategoriju. I što je najbolje – niste ograničeni unapred zadatim vrstama grafikona.

Složene kalkulacije i predviđanja

U ovom segmentu, Excel nadmašuje svaku aplikaciju. Ovde ne pratite samo šta ste već potrošili, već možete da predviđate i planirate buduće troškove. Na primer, možete koristiti AVERAGEIF da izračunate prosečnu potrošnju na namirnice tokom vikenda ili SUMIFS da saznate koliko ste potrošili na određeni online prodajni kanal. Ovakav nivo analize pomaže vam da otkrijete obrasce potrošnje kojih možda niste ni svesni. Možete čak koristiti PMT funkciju da izračunate mesečne rate za različite kredite, na osnovu različitih kamata i rokova otplate. Ukratko, imate punu slobodu da se igrate s brojevima.

Savršena saradnja sa drugima

Excel omogućava kvalitetnu saradnju. Možete podeliti dokument sa partnerom i zajedno pratiti budžet. Možete ga zaštititi lozinkom kako biste onemogućili neovlašćen pristup. A ako već imate Microsoft 365, što je slučaj kod mnogih zbog Worda ili PowerPointa, ne plaćate ništa dodatno za korišćenje Excela.

Prvobitni alat za praćenje troškova

U moru modernih finansijskih aplikacija, mnoge dolaze s ozbiljnim nedostacima: ograničena kontrola, manjak prilagodljivosti, često i obavezna pretplata. Excel, s druge strane, ostaje moćan i efikasan alat za upravljanje ličnim finansijama. Pored toga, dostupni su brojni gotovi šabloni za budžetiranje, tako da ne morate počinjati od nule.

Pa šta čekate? Otvorite poznati Excel, ubacite vaše prihode i troškove, i napravite svoju idealnu mesečnu bilans-tabelu.

Izvor: Xda-developers