Excel pite i krofne, grafikoni za sladokusce!

Excel poseduje veliki broj grafikona a korisnici, iz nekog razloga, obožavaju da koriste „pite“ (Pie Chart) i „krofne“ (Doughnut Chart). Biće da je to uticaj podsvesti, svi mi čeznemo za slatkišima, jer ako racionalno gledate na stvari ovakvi grafikoni su često pogrešan izbor. Zašto? Pa ako pita ili krofna imaju više od „dva parčeta“ često je, bez dodavanja prikaza vrednosti serija, teško zaključiti koje od njih je veće. Kako razrešiti ovu dilemu saznaćete u tekstu koji sledi!

„Pitu“ (Pie Chart) možete da kreirate na sličan način kao što biste dodali tradicionalne grafikone. Izaberete opseg podataka, a zatim iz Insert ribona birate opciju za pravljenje ovakvih grafikona, te dalje da li se za pitu (2-D Pie), 3D pitu (3-D Pie) ili krofnu (Doughnut).

Odmah nakon što kreirate ovakav grafikon, bez obzira na to koji njegov podtip da odaberete, korisno je da dodate oznake vrednosti serija. Dalje, izborom opcije Format Data Labels iz kontekstnog menija grafikona, potrebno je da ih formatirate. Category name je opcija koju treba da selektujete ako želite da se vidi naziv serije, Value ako želite da prikažete podatke a Percentage ako želite da se vide procenti. Dalje, možete da odredite kakva je pozicija natpisa u odnosu na delove grafikona, kao i na koji način će biti formatirani prikazani brojevi.

Idealan izbor za kreiranje ovakvih grafikona je kada serija podataka poseduje samo dve vrednosti. Tada možete lako da ih uporedite, te da vidite šta je od čega veće. Ako ih ima više, dodajte oznake vrednosti serija. Ipak, ovaj tip grafikona se ne može iskoristiti za vizualizaciju više serija podataka. Šta da učinite ako ipak, u ovu svrhu, želite da upotrebite pite ili krofne? Napravite prvi pita grafikon, detaljno podesite njegov prikaz, a zatim kreirajte nekoliko njegovih identičnih kopija (CTRL+D), za svaku dodatnu seriju po jednu, te u Chart Design ribonu izaberite opciju Select Data i za svaku od kopija promenite naziv i podatke za prikaz određene serije podataka. Rezultat je sasvim solidan, zar ne?

