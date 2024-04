Excel stilovi

Stilovi služe za kreiranje predefinisanih načina formatiranja. U Microsoft Word-u ste ih sigurno koristili za formatiranje naslova teksta, poglavlja ili teksta u paragrafima, a u Excel-u se koriste za formatiranje ćelija ili opsega kako bismo postigli uniforman izgled izveštaja.

U Home ribonu, u okviru sekcije Styles, možete da pronađete široku paletu predefinisanih stilova. Klikom na ikonicu u donjem desnom uglu raširićete paletu gde se mogu videti stilovi, raspoređeni prema grupama: Good, Bad and Neutral; Data and Model; Titles and Heading; Number Format… Ako selektujete ćeliju ili opseg, a zatim kliknete na neki od opisanih stilova, primenićete zadati stil formatiranja. Čemu ovo u praksi služi? Na primer, ako selektujete naslov izveštaja, pa upotrebite neki stil iz Titles and Heading grupe, postiže se uniforman prikaz naslova u svim izveštajima gde se ovaj stil primeni.

Desnim klikom na neki od stilova u paleti pojaviće se kontekstni meni koji nudi opcije primene (Apply), modifikacije stila (Modify), kreiranje identične kopije stila (Duplicate) ili brisanja (Delete). Takođe, u ovom meniju nudi se i opcija za dodavanje u Quick Access toolbar.

Izborom opcije Modify otvoriće se dijalog prozor u kome se vidi naziv stila, kao i koji elementi formatiranja su upotrebljeni prilikom njegovog formiranja. Izborna polja omogućavaju da uključimo ili isključimo pojedine elemente formatiranja, a klikom na dugme Format otvara se dijalog prozor Format Cells u kome možemo da dodamo, uklonimo ili izmenimo zadate načine formatiranja.

Opcija Duplicate pravi duplikat postojećeg stila što je korisno ako želimo da preuzmemo sve elemente formatiranja nekog stila, modifikujemo ih i snimimo pod novim imenom.

Pri dnu palete stilova postoje još dve opcije. New Cell Style omogućava kreranje novog stila, a nakon njenog pokretanja otvoriće se isti dijalog prozor kao prilikom modifikacije stila. Opcija Merge Styles se koristi za spajanje stilova, preuzimanjem iz neke druge radne sveske. Na ovaj način moguće je kopirati stilove između različitih Excel dokumenata.

Podelite s prijateljima

Tweet