Facebook AI vam predlaže kako da izmenite fotografije

Facebook AI menja fotografije.

Facebook funkcija pruža mogućnost kroz Meta AI da izmenite fotografije sačuvane ne telefonu iako ih niste podelili. Funkcija je trenutno dostupna u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Kompanija je objavila da korisnici mogu da se prijave za primanje ovih predloga za deljenje, što će ih zatim podstaći da objavljuju svoje fotografije.

Facebookova aplikacija vam traži dozvolu za obradu u oblaku kako bi korisnici mogli da dobiju kreativne ideje napravljene za vas iz vaše kamere. Ovaj okvir objašnjava da bi funkcija mogla da ponudi ideje poput kolaža, rezimea, restilovanja AI, teme za rođendan i još mnogo toga za krajnjeg korisnika.

Meta ukazuje da medijski sadržaj korisnika neće biti korišćeni za ciljanje oglasa i da neće koristiti medije za poboljšanje svojih veštačkih sistema, osim ako korisnik ne preduzme korak uređivanja medija ili deljenja izmenjenih fotografija sa prijateljima ili drugima na društvenoj mreži.

Korisnici mogu da onemoguće funkciju u bilo kom trenutku.

Izvor: techcrunch.com