Facebook alatka omogućava igračima da planiraju sopstvene e-sports turnire

Danas, Facebook Gaming pokreće Tournaments, novu funkciju koja omogućava korisnicima da kreiraju, pridružuju se ili prate turnire u virtuelnim igrama.

Alat nudi sve, od registracije preko određivanja žreba, upravljanja do unosa rezultata. Možete organizovati turnire sa dvostrukim sistemom eliminacije ili takozvane round robin turnire, i najbolje od svega je, to što je otvoreno za svakoga.

Facebook kaže da to treba da bude „sve važne stvari na jednom mestu za organizatore turnira.“ Takođe bi trebalo ponuditi bolje otkrivanje učesnicima turnira i pružiti developerima i zajednicama lak način povezivanja. Kreatori mogu da organizuju turnire tokom striminga, a funkcija uključuje nove alate za dobrotvorne svrhe koji omogućavaju kreativcima prikupljanje sredstava za važne stvari.

📣Launch announcement…📣🎮🧵

1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we’re opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS

— Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 7, 2020