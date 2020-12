Facebook će pomoći kreiranje novih društvenih mreža

Mark Zakenberg, CEO Facebook-a, spreman je da uradi sve da bi izbegao tužbe zbog monopola. Naime, navodi se da je kompanija ponudila licenciranje svog koda trećim licima, kako bi pomogla da se naprave rivalske društvene mreže. To bi učvrstilo Facebook-ovo zalaganje za stvaranje konkurencije, čime bi se navodno efikasno anulirale sve tužbe koje se tiču monopola.

Problemi i izazovi

Međutim, izgleda da to neće ići tako lako kao što je Mark zamislio. Prema Washington Post-u, istražioci su odlučili da izvorni kod i druga ponuđena pomoć nisu dovoljni da bi eliminisali monopolski položaj Facebook-a. Uostalom, dosadašnja praksa ukazuje da bi oni mogli da budu u pravu. Alternativne društvene mreže su se pojavljivale i bez toga u poslednjih nekoliko godina, a neke od njih su bile i direktan odgovor na Facebook. To znači da tehničko znanje nije problem. Problem je u tome što ljudi neće preći na nove mreže, ako su im prijatelji i rodbina i dalje na Facebook-u. Još je teže to uraditi, kada veliki broj povezanih servisa koristi Facebook kredencijale za pristup, kao što je to moguće kod Instagram-a i WhatsApp-a.

Da podsetimo, tužbe je podnelo 48 američkih država, a zasnivaju se na Facebook-ovoj akviziciji Instagram-a i WhatsApp-a. Iako su one obavljene 2012., odnosno 2014. godine, Facebook je sada optužen da je ove akvizicije iskoristio u prethodnim godinama kako bi „potukao“ konkurenciju. Kompanija je negirala ove optužbe, pozivajući se na kompanije kao što su Google, Snap, TikTok i Twitter, kao primere snažne konkurencije. Ostaje nam samo da u narednom periodu vidimo hoće li neko prihvatiti pomoć koju je ponudio Facebook i da li ćemo dobiti neku sličnu društvenu mrežu koja bi mogla da mu postane pravi konkurent.

