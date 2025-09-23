Facebook Dating pokušava da iskoristi AI za spajanje korisnika

Nikome nije jasno ko uopšte koristi Facebook Dating, ali je vest da dobija nove AI funkcije koje korisnicima pomažu da izbegnu „umor od svajpovanja“ ipak zanimljiva.

Nove funkcije uključuju AI chatbot-a, takozvanog „dating asistenta“, koji pomaže u pronalaženju potencijalnih partnera, kao i novu opciju Meet Cute koja korisnika automatski spaja sa nekim pomoću „personalizovanog“ algoritma.

Uz dating asistenta svako može da ukuca konkretne upite kako bi pokušao da se spoji sa određenim tipom ljudi. Meta navodi i primer: „Pronađi mi devojku iz Bruklina koja radi u tehnološkoj industriji“. Asistent može da pomogne i da se „unapredi profil“ ili da pruži ideje za sastanke. Chatbot će biti dostupan u tabu Matches i, prema Meti, „postepeno“ se uvodi u SAD i Kanadi.

Funkcija Meet Cute svake nedelje korisnike uparuje s nekim i „idealna je za sve koji su umorni od svajpovanja i traže svež, jednostavan način da prošire svoj tipičan krug kandidata za dejting“, navodi Meta. (OkCupid je pokušao nešto slično još 2013. sa svojom aplikacijom Crazy Blind Date). Korisnici mogu da isključe Meet Cute ako žele.

Izvršni direktor Mete, Mark Zakerberg, izgleda pokušava da Facebook učini „kulturno uticajnijim“, pa se na primer svaki Facebook video odmah pretvara u reel, a traži se i rešenje za problem spama na platformi.