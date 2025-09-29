Facebook dobija AI kao asistenta za upoznavanje

Meta je objavila AI asistenta za Facebook upoznavanje.

Meta je u ponedeljak objavila AI asistenta na Facebook-u za upoznavanje. Ovaj četbot je namenjen korisnicima da pronađu podudaranje koja su prilagođena onome što traže. Na primer, Meta bi mogla da predloži korisnicima da potraže devojku koja se bavi tehnologijom ili bi korisnik mogao da zamoli AI da mu pomogne da precizira profil osobe koju želi da upozna ili pronađe.

AI asistent nedeljno nudi korisnicima određeni broj novi prijatelja koje bi sam izabrao na osnovu svog algoritma i podudaranja u ponašanju korisnika.

Kompanije kaže da je broj upoznavanja na Facebooku među uzrastom od 18 do 29 godina porastao za 10% u odnosu na prethodnu godinu kao i da ima stotine hiljada korisnika u ovoj kategoriji koji svakog meseca kreiraju Facebook profil za upoznavanje. To je ipak još uvek malo u poređenju sa konkurentima poput Tindera, koji ima oko 50 miliona aktivnih korisnika dnevno.

Čini se da je AI postala norma u mejnstrim aplikacijama za upoznavanje. Čak i najnovije aplikacije za upoznavanje poput Sitch-a pokušavaju da uvedu novine kroz AI.

Izvor: techcrunch.com