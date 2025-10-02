Facebook dodaje izazov za fanove

Facebook uvodi nove funkcije za fanove.

Facebook uvodi funkcije koje imaju za cilj da približe fanove njihovim omiljenim kreatorima.

Funkcija izazova za fanove pruža mogućnost kreatorima da postave svojim pratiocima izazove. Pratioci mogu da učestvuju tako što će napraviti video ili objavu kao odgovor. Da bi se podstaklo veće angažovanje i učešće, određeni haštag izazova će se pojaviti na listi koja rangira prijave po broju reakcija.

Ovakve vrste izazova su već popularne na platformama za kratke video snimke kao što su TikTok i Instagram, gde korisnici mogu da učestvuju u neformalnim plesnim izazovima ili da se zabavljaju uz popularne audio kliove. Facebook formalizuje ovaj trend u stvarnu funkciju kreiranjem odrednišne stranice za izazove određenih kreatora.

Facebook dozvoljava kreatorima da prilagode značke „najbolji fan“ koje se pojavljuju pored imena korisnika koji najviše interaguju sa njihovim sadržajem.

Izvor: techcrunch.com