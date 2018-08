Facebook gubi mesto druge najposećenije stranice

Skandali sa privatnim podacima pokrenuli su lavinu nezadovoljstva, pa su poslednji finansijski rezultati pokazali da je rast Facebooka kao platforme usporen, što je dovelo do drastičnog pada cena njegovih akcija. Ovo je obeležilo kataklizmičnih par nedelja za Facebook, a sada, prema studiji SimilarWeb-a, stvari nisu ništa bolje. U blog postu objavljenom u sredu, kompanija koja se bavi istraživanjem tržišta smatra da će Facebook izgubiti svoje mesto kao drugi najposećenija veb stranica u Americi od strane YouTube-a.

U onome što je Stephen Kraus iz SimilarWeb-a opisao kao „paradigmatsko pomeranje“, naveo je da njegove projekcije ukazuju na to da će „posećenost YouTube-a prevazići posećenost Facebook-u“ u narednih dva do tri meseca. Facebook-ove mesečne posete pale su sa 8,5 milijardi pre dve godine na 4,7 milijardi u julu, tvrde u SimilarWeb-u, dok je YouTube došao do 4,5 milijardi poseta prošlog meseca.

Bilo je znakova poravnanja u Facebook-ovom drugom kvartalu u julu što se tiče zarada, kada je otkriveno da su mesečni brojevi aktivnih korisnika u SAD-u i Kanadi bili poravnati na 241 milion. Takođe je izgubio milion korisnika u Evropi, gde je imao 376 miliona mesečnih aktivnih korisnika u tri meseca zaključno sa junom.

Međutim, SimilarWeb tvrdi da se gubici Facebook-a u protekle dve godine moraju posmatrati u kontekstu. Dok glavnoj veb stranici možda opada promet, Facebook-ovoj mreži, uključujući Instagram, WhatsApp i Messenger, zapravo raste. Korišćenje Facebook aplikacije za mobilne uređaje takođe se povećava.

„Ova tranzicija odražava način na koji je Facebook fokusiran, ne samo na rast glavne lokacije već na proširenje celokupnog ekosistema“, rekao je SimilarWeb. Kako je Facebook zabeležio u svojim izveštajima o zaradama, 2,5 milijardi ljudi – trećina svetske populacije – sada koristi barem jedan od njegovih proizvoda svakog meseca.

Izvor: Business Insider

