Facebook i Google u trci za najbolju kompjutersku igru Go

Facebook i Google DeepMind-ova trka za stvaranje veštačke inteligencije (AI), koja bi mogla da pobedi profesionalne igrače na drevnoj kineskoj igri Go, nije tajna.

Mastering Go – jedna od najkompleksnijih igara na planeti za kompjutere, jer se odlikuje velikim brojem mogućih poteza – je već decenijama san AI istraživača, ali tek nedavno su velike kompanije poput Facebooka i Google počele da “bacaju” milione dolara u nadi da će ih to dovesti do otkrića, kako da pobede profesionalne igrače Go-a.

DeepMind je verovatno osvojio trku u martu 2016. godine, kada je njegov AlphaGo AI pobedio Lee Sedola, jednog od najboljih igrača u Go, sa 4:1. Ali Facebook “ELF” OpenGo bot danas nije daleko iza AlphaGo AI, jer je takođe pobedio svetskog šampiona i profesionalne Go igrače.

Facebook je u blog postu rekao da je “inspirisan DeepMind-om” i da je početkom ove godine započeo pokušaj reprodukukcije DeepMind AlphaGo Zero rezultata, koristeći sopstveni Extensible, Lightweight Framework (ELF) za napredak u učenju.

Sada je Facebook otišao korak dalje: napravljen je ELF open source, sa modelom obuke i kodom dostupnim za sve da ih vide na GitHub-u.

Govoreći na Facebook-ovoj F8 konferenciji, Facebook CTO Mike Schroepfer pohvalio je rad DeepMind-a, pre nego što je govori o o drugim Facebook-ovim AI inicijativama za inovacije, uključujući i njegov rad oko etike u AI.

Jerome Pesenti, šef Facebook AI Research, napisao na bolu krajem aprila: “Dok je DeepMindov sistem AlphaGo pokazao impresivne performanse u pobeđivanju ljudi u igri Go, i učio samog sebe bez ljudskog nadzora, sam model i dalje ostaje čuvena tajna”.

