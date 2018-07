Facebook i Instagram testiraju funkciju „ne uznemiravaj“

Instagram i Facebook testiraju funkcije „ne uznemiravaj“ (Do Not Disturb), izveštava TechCrunch, što znači da korisnici uskoro mogu da imaju više kontrole kada primaju obaveštenja iz bilo koje aplikacije.

WhatsApp Beta i Matt Navarra su prvo primetili novu opciju, koja dolazi kako na Google i tako i na Apple, te su najavili da će njihovi operativni sistemi uskoro omogućiti korisnicima opciju „ne uznemiravaj“.

Instagram will soon have a ‘Do Not Disturb’ option for push notifications Image: @WABetaInfo pic.twitter.com/6ii8vkWKxl — Matt Navarra (@MattNavarra) June 28, 2018

U maju je CEO Instagrama, Kevin Systrom, tvitovao da rade i na omogućavanju alatke za praćenje utrošenog vremena. „Gradimo alate koji će pomoći IG zajednici da znaju više o vremenu koje provode na Instagramu – koje bi trebalo da bude provedeno pozitivno i smisleno“, napisao je on.

Pored toga, Instagram je najavio svoju funkciju „You’re All Caught Up“ juče. Kada prođete kroz vaš feed i vidite svaki post objavljen u poslednja dva dana, dobićete poruku koja vam to kaže. Zatim možete preskočiti tu poruku da vidite još starije postove i one koje ste već pregledali. „Čuli smo da je teško pratiti viđene postove“, rekao je Instagram. „Sa ovom porukom, bolje ćete razumeti vaš feed i znaćete da niste propustili nove fotografije ili video zapise.“ Trenutno se pušta na iOS i Android.

Izvor: Engadget

