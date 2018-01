Facebook i mediji – borba za news feed

Facebook već neko vreme pravi primetne izmene u okviru news feed-a, a 19. januara su najavljene i dve ključne: prva – da će se broj vesti smanjiti sa 5% na 4%, te druga – da će korisnici dobiti priliku da ocenjuju medije, na osnovu čega će se doći do zaključka koliko se veruje nekom izdavaču.

Procenat poverenja će se utvrđivati uz pomoć ankete, a koja će se sastojati od dva pitanja:

Da li prepoznajete sledeće web-sajtove?

Da

Ne

Koliko verujete svakom od ponuđenih medija?

Potpuno

Prilično

Donekle

Jedva

Uopšte im ne verujem

Novinari su ocenili da se ne radi o obimnom istraživanju javnog mnjenja, te su primetili da bi korisnici mogli da manipulišu njima, a Rani Molla iz Recode-a je naglasila da je ozbiljnije ankete popunjavala u restoranima brze hrane. Neki su, pak, istakli da ova anketa podseća na neko marketinško istraživanje, te istakli da je poverenje u medije daleko složenija tema, i da uključuje i pitanja poput: „Da li su navedeni izvori za određeni članak verodostojni,“ „Da li se i drugi mediji bave ovom temom,“ te „Da li je u pitanju vest ili analiza?“

Predstavnici medija se boje da bi rezultati ovakvih anketa lako mogli da budu netačni, te da bi mogli da favorizuju samo određene medije, što opet ide u prilog teoriji o negativnom uticaju ove platforme na demokratiju i slobodu govora. Novinare brine i to da bi mediji koji budu pokazali loše rezultate u okviru ovih anketa, mogli da trpe posledice, koje bi na kraju dovele do smanjene posećenosti, te gašenja. Anketa od dva pitanja nikako ne umiruje ove strahove, te samo ukazuje na to da se Facebook neće ustručavati da eliminiše nepoželjne kreatore vesti.

Ipak, niko sa sigurnošću ne zna koliku će ulogu rezultati ankete igrati u distribuciji vesti na Facebook platformi, a iz kompanije su tek nagovestili da bi mogli da utiču na pozicioniranje u okviru news feed-a, te na ocenjivanje da li neka vest pruža dovoljno informacija i koliko je važna određenom korisniku. Dalje se postavlja pitanje da li će rezultati ankete imati veću težinu od reakcija korisnika, te broja klikova i količine vremena provedenog u čitanju sadržaja do kojeg se došlo preko ove društvene mreže. Kompanija se ne oglašava kako bi razrešila ove dileme, te iz medija kažu da će verovatno tako i ostati.

Stručnjaci ocenjuju da je malo verovatno da će Facebook ankete uticati na životni vek medija, budući da statističke analize ukazuju na to da je broj poseta nekom mediju preko Facebook-a sve manje relevantan, budući da je tokom 2017. godine zabeležen pad od 15 odsto kada je poseta medijima preko ove mreže u pitanju, što na kraju nije uticalo na ukupnu posećenost. A tu su i sponzorisani sadržaji, te se veruje da rezultati na njih neće uticati, budući da boost vrti gde anketa ne može.

Izvor: The Verge

