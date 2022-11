Facebook ima alat za brisanje vašeg broja telefona iz svoje baze podataka: Kako to funkcioniše?

Možda ćete morati da budete svesni da Meta, matična kompanija Facebook-a, može imati vaše kontakt podatke čak i kada odlučite da ih ne delite.

Alat je dostupan od maja 2022. godine

Na primer, to se može desiti ako je kontakt na vašoj listi prijatelja podelio svoj adresar sa web-stranicom društvene mreže i ima sačuvane vaše kontakt podatke. Međutim, postoji alat koji vam može pomoći da izbegnete ovo. Alat za brisanje podataka dostupan je na Facebook-u, omogućavajući korisnicima da traže svoje informacije u Meta bazi podataka i izbrišu ih. Facebook je ovu funkciju učinio dostupnom u maju 2022. bez ikakve javne najave, i zato možda neki do danas i ne znaju za alat. Link do skrivenog alata je prikriven u članku podrške od 780 reči u Facebook centru za pomoć. Dakle, ako kliknete na taj link, odvešće vas do tog alata i možete pretražiti da li Meta ima vaše detalje; ako ih ima, izbrišite ih, a ako ne, nemate o čemu da brinete. Pored toga, meta će vam takođe omogućiti da dodate svoje podatke na listu blokiranih tako da ih Facebook ne može ponovo učitati u budućnosti.

Kako da izbrišete svoj broj telefona sa Facebook-a?

Posetite Facebook stranicu za uklanjanje kontakata u svom browseru.

Odaberite kontakt informacije koje želite da tražite u bazi podataka Meta (broj mobilnog, fiksnog telefona ili email adresa) i kliknite na Next.

Unesite broj telefona ili email adresu koju želite da Meta traži, a zatim odaberite pretragu na Facebook-u, Messenger-u ili Instagramu.

Dobićete kod za potvrdu na svoj mobilni telefon ili email.

Meta će zatim pitati da li želite da izbriše i blokira telefonski broj ili email adresu iz baze podataka adresara. Kliknite na Confirm ako ste spremni.

Izvor: Digit.in

