Facebook ima nova imena za Instagram i WhatsApp

Jasno je da Facebook od samog početka utiče na razvoj Instagram-a i WhatsApp-a, te su na čelu ovih ogranaka već neko vreme Facebook-ovi izvršni direktori. To izgleda nije bilo dovoljno, pa će Instagram i WhatsApp svojim imenima uskoro prilepiti i „Facebook“, a kako bi bilo jasno ko je na čelu.

Tako će Instagram uskoro postati “Instagram from Facebook,“ a WhatsApp će se pretvoriti u “WhatsApp from Facebook,” pa će se nova imena prvo pojaviti u nazivima aplikacija u okviru App Store-a i Google Play prodavnice. Na displejevima korisničkih uređaja nazivi aplikacija se za sada neće menjati, a iz kompanije kažu da je ovo samo deo nastojanja da se jasno stavi do znanja koji proizvodi dolaze iz Facebook-a, te da se svi servisi povežu, poput najavljene integracije koja bi trebalo da poveže Facebook, Instagram i WhatsApp, i omogući razmenu poruka između različitih aplikacija.

Odvojenost od Facebook-a, ma koliko bila prividna i veštačka, ipak je donela određene prednosti i za Instagram i za WhatsApp, pa su, na primer, stekli veću popularnost među mlađim korisnicima, a u vreme kada je Facebook počeo da posustaje u okviru ovih starosnih grupa. Odluka o transformaciji imena dolazi u vreme kada FTC (Federal Trade Commission) istražuje da li su brojne akvizicije koje je Facebook obavio imale za cilj da unište konkurenciju, što bi potencijalno moglo da bude problem, budući da konkurentnost utiče na kvalitet proizvoda.

