Facebook, Instagram i TikTok krše nova digitalna pravila

Zakon o digitalnim uslugama (DSA), koji je u vezi sa tretmanom ilegalnih sadržaja, moderacijom i transparentnošću, se krši na platformama Facebook i Instagram. Prema preliminarnoj odluci Evropske komisije, TikTok i Meta krše i obaveze transparentnosti u okviru DSA.

Komisija navodi da Meta nameće korisnicima Facebook-a i Instagram-a „zbunjujuće“ prepreke za prijavu ilegalnog sadržaja, i ocenjuje da platforme „izgleda koriste takozvane ‘tamne obrasce’ (dark patterns), ili obmanjujuće dizajne interfejsa“ koji mogu da otežaju uklanjanje problematičnih i opasnih sadržaja poput promocije terorizma.

Utvrđeno je da Meta i TikTok takođe imaju „kompleksne procedure i alate“ koji onemogućavaju istraživačima da pristupe javnim podacima.

Obe kompanije se suočavaju sa mogućim kaznama od do 6 odsto od godišnjih globalnih prihoda, a ukoliko bude potvrđena konačna odluka. Platforme naravno mogu da ospore nalaze EU ili da preduzmu mere da otklone probleme pre nego što Evropska komisija izda konačnu odluku.