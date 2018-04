Facebook izigrao EU i primenu GDPR

Nakon obećanja da će poštovati pravila o privatnosti koja stupaju na snagu sa GDPR (General Data Protection Regulacion), Facebook je učinio upravo obrnuto.

Mark Zuckerberg, poznati pobornik prava privatnosti na svojoj društvenoj mreži, promenio je uslove korišćenja ove mreže za 1,5 milijardi korisnika van teritorija Amerike, Kanade i EU. Ova promena pokriva 70 posto korisnika Facebooka, a to su korisnici iz Afrike, Azije, Australije i Južne i Centralne Amerike. Za njih više nije odgovorna kancelarija Facebooka u Irskoj (koja potpada pod zakone EU), već sedište kompanije u Kaliforniji. Tako će se na njih odnositi zakoni koji važe u Americi.

Na ovaj način će ovi korisnici biti bezbedniji, po rečima čelnika Facebooka, jer će se na njih primenjivati američki a ne evropski zakoni. To se sve radi sada kako bi se na vreme izbegao uticaj Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) koji stupa na snagu 25. maja. Ova odluka je pomalo zbunjujuća kad se uzme u obzir iskrena želja Facebooka da podigne nivo bezbednosti svojih korisnika. Zuckerberg je nedavno najavljivao da će pravila koja donosi GDPR primeniti globalno jer je to prilika da se ponudi nova zaštita, bez obzira gde neko živi.

Primena GDPR van Evropske unije

Ovom svojevrsnom migracijom korisnika pod kapu američkih zakona, koji su mnogo blaži u odnosu na GDPR, Facebook je dao odgovor kako namerava da primenjuje nova pravila. Dakle – ne namerava. Sada je jasno da će Zuckerberg želi po svaku cenu izbegne implementaciju pravila koja bi ga naterala da poštuje privatnost korisnika pod pretnjom astronomskih kazni. Reč je o 4% godišnjih prihoda – u slučaju Facebooka to bi bilo oko 1,6 milijardi dolara!

Facebook trenutno ima dva predstavništva – jedno je glavno u Kaliforniji, a drugo je u Irskoj gde se nalazi zbog poreskih olakšica. Do sada su korisnici iz Amerike i Kanade bili pokriveni od centrale iz Kalifornije, dok su svi ostali korisnici širom sveta potpadali pod pravila irskih, tj. zakona EU. Novom odlukom Evropljani će i dalje biti okrenuti irskoj podružnici, ali će svi drugi biti pod američkim zakonima.

Glavni razlog transfera – kazne zbog kršenja bezbednosti

Po novim pravilima, da bi Facebook prodavao podatke svojih korisnika on mora da dobije od njih pristanak. Ukoliko se to radi bez pristanka dolazi se do pomenute kaznene formule od minimum 20 miliona do 4% godišnjih prihoda. Za očekivati je da kompanija čuva svoje poslovanje, stavljajući moralne dileme na stranu. Ipak, pomalo je uvredljivo objašnjenje zašto je to učinjeno. Naime, Facebook je to uradio je kako bi korisnici bili bezbedniji jer su američki zakoni o privatnosti mnogo bolji. Ukoliko se brinete o svojoj bezbednosti na ovoj mreži, možda je vreme da potražite alternativu.

Izvor: The Register

Podelite s prijateljima

Tweet