Facebook korisnički podaci pristupačniji samim korisnicima

Facebook će svojim korisnicima omogućiti da pogledaju i preuzmu više podataka koje platforma sakuplja o njima, otkrila je danas kompanija.

Više informacija o vama za vas

To proširuje alatku Download Your Information na Facebooku i alatku Download Your Data na Instagramu kako bi uključile više informacija koje prate kada koristite te platforme – poput onoga što dodate na svoj profil ili koje stranice ili objave volite. Te informacije se koriste za personalizaciju onoga što vidite na Facebooku i Instagramu, ali takođe pokreće određena pitanja vezana za privatnost podataka.

Na Facebooku Download Your Information takođe će vam pokazati neke zaključke koje Facebook pravi o vama. Na primer, mogao bi da vam prikazuje preporuke sadržaja koji se tiče fudbala, jer ste članak o fudbalu podelili sa prijateljem. Na Instagramu ćete moći da vidite kategorije dodeljene nekim profilima – kao što su sport ili moda – koji se koriste za predlaganje sadržaja u Explore tabu.

Verovatno vam ovi podaci neće nešto značiti, ali moglo bi biti zanimljivo videti kako vas Facebook i Instagram vide i zašto preporučuju određeni sadržaj. Prošle godine je Facebook takođe povećao transparentnost u pogledu oglasa, deleći detalje o tome zašto su vam prikazani konkretni oglasi. Iako se može činiti da je ovo plemenit korak za Facebook, pokrenut je, barem delimično, propisima poput GDPR-a u Evropi i Kalifornijskog zakona o privatnosti potrošača. Kao što smo već rekli, Facebook brine samo o privatnosti jer to mora.

