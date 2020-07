Facebook kreće sa strimingom muzičkih videa

Po svemu sudeći, Facebook se sprema da lansira muzički video striming na svojoj platformi. Servis će, za početak, biti dostupan u SAD-u, a zamišljen je kao direktan konkurent YouTube-u.

Nova opcija u podešavanjima

Vlasnici stranica koji su povezani sa izvođačima neće morati da upload-uju, ili linkuju video snimke. Umesto toga, biće na raspolaganju nova opcija u podešavanjima kojom će moći da daju Facebook-u pravo da dodaju video snimke na njihove stranice, gde će fanovi moći da ih gledaju u Video tab-u.

Izvođačima se preporučuje da do 1. avgusta aktiviraju ovu opciju. Ako to ne urade, Facebook će nakon toga kreirati oficijelnu muzičku stranicu u njihovo ime, koja će se zvati „[Ime umetnika] Official Music“. Takve stranice će kontrolisati Facebook i biće dostupne fanovima kroz Facebook Watch tab.

Umetnici koji su imali ugovore sa najvećim američkim izdavačkim kućama ranije nisu smeli da dele svoje video snimke, jer im klauzule u ugovorima to nisu dozvoljavale. Prema tim ugovorima, bio je dozvoljen prikaz samo kratkih inserata iz video spotova.

Facebook je duže vreme radio na tome da promeni ove ugovore. Prema izveštajima, još od decembra prošle godine traju pregovori sa tri najveće muzičke kompanije – Universal Music Group, Sony Music Entertainment i Warner Music Group, kako bi se obezbedila prava za prikaz muzičkih videa izvođača.

Izvor: Cnet

