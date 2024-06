Facebook menja svoju ciljnu grupu

Kada pomislite na društvenu mrežu staru 20 godina, poznatu kao Facebook, njena popularnost među „mladim odraslim osobama“ verovatno nije prva stvar koja vam pada na pamet. Naravno, Meta želi da to promeni i kompanija ponovo najavljuje da namerava da preorijentiše svoju platformu kako bi se dopala toj demografskoj grupi.

Novi fokus na mlade odrasle

U ažuriranju od Toma Alisona, koji vodi Facebook aplikaciju za Meta-u, navodi se da se servis menja kako bi se više fokusirao na mlade odrasle u poređenju sa ostalim korisnicima. „Facebook je i dalje za sve, ali kako bismo izgradili za sledeću generaciju potrošača društvenih medija, napravili smo značajne promene imajući u vidu mlade odrasle,“ napisao je.

Ako vam ovo zvuči poznato, to je zato što rukovodioci Meta-e pokušavaju da privuku „mlade odrasle“ već godinama kako bi se bolje takmičili sa TikTok-om. Mark Zuckerberg je pre skoro tri godine rekao da želi da mladi odrasli budu „Severna zvezda“ kompanije. Alison i Zuckerberg su govorili o tome kako se Facebook aplikacija preusmerava ka feed-u koji je fokusiran na otkrivanje, a ne na korisničke veze.

Ta promena je sada u punom jeku. Alison je rekao da su napredovanja u veštačkoj inteligenciji kompanije već poboljšala preporuke za Reels i feed, i da će „napredna tehnologija preporuka pokretati više proizvoda“ tokom naredne godine. Dodao je da je privatno deljenje među korisnicima takođe u porastu, sa sve više korisnika koji dele video (iako nije bilo reči o nekadašnjem planu da se poruke vrate u glavnu aplikaciju).

Značajno je da Alisonova napomena ne pominje „metaverzum“, koji je Zuckerberg nekada video kao centralni deo budućnosti kompanije. Umesto toga, on kaže da je „oslanjanje na nove mogućnosti proizvoda omogućene veštačkom inteligencijom“ značajan cilj, zajedno sa privlačenjem mlađih korisnika. To takođe nije iznenađujuće, s obzirom na to da su Meta i Zuckerberg nedavno pokušali da rebrendiraju neke od ambicija kompanije vezanih za metaverzum kao napredovanja u veštačkoj inteligenciji.

Međutim, nije jasno koliko će Meta biti uspešna u svojim naporima da pridobije mlade odrasle. Iako Alison kaže da je Facebook zabeležio „pet kvartala zdravog rasta u korišćenju aplikacije među mladim odraslim osobama u SAD i Kanadi“, sa 40 miliona mladih odraslih korisnika dnevno, to je i dalje relativno mali procenat od 205 miliona dnevnih korisnika Facebook-a u SAD, koliko je kompanija izvestila u februaru, poslednji put kada je iznela brojke o korisnicima za aplikaciju.

