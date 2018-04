Facebook Messenger: Proverite podešavanja privatnosti

Teško da se pored svih skandala i buke oko privatnosti bilo ko setio da i Facebook Messenger ima svoja podešavanja, ali bi za građane Evropske Unije to uskoro moglo da se promeni.

Naime, Messenger je počeo da podseća korisnike da provere podešavanja, a preko poruke koja se pojavljuje preko celog ekrana čim korisnik uđe u aplikaciju. Tako korisnici mogu da pročitaju sledeće – “Important Updates to Review: Please review your data settings by 25 May to continue using Messenger,“ te odmah kliknu na “Review Now” dugme koje vodi direktno u podešavanja.

Datum nije izabran nasumično, budući da će 25. maja na snagu stupiti GDPR regulativa koja će od kompanija zahtevati da javno objavljuju kako čuvaju, te koriste podatke svojih korisnika. Kompanije koje ne budu poštovale ovu regulativu suočiće se sa ozbiljnim kaznama.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet