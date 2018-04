Facebook – nema spasa od ciljanih reklama

Iz kompanije Facebook su nedavno objavili da će nastaviti da od korisnika traže da prihvataju ciljane reklame, a kao uslov za korišćenje platforme, bez obzira na novi zakon o privatnosti koji priprema Evropska unija.

GDPR, koji na snagu stupa u maju, obećava najveću revoluciju u zaštiti privatnosti, a još od pojave interneta, pa će kompanije plaćati drakonske kazne u slučaju da budu prikupljale podatke bez pristanka korisnika. Iz kompanije Facebook kažu da će od Evropske komisije zatražiti dozvole koje će im u budućnosti omogućavati da koriste podatke na različite načine, te ističu da ukidanje ciljanog marketinga uopšte nije moguće, a zbog toga što se platforma finansira upravo na taj način.

Korisnici će ipak biti u mogućnosti da ograniče broj podataka koji će moći da se koriste u ovakvom marketingu, a sve reklame na platformi su u nekoj meri ciljane, što, kako kažu iz kompanije, važi i za bilo koji offline marketing. Facebook će tako koristiti posebne dozvole – stranice ispunjene tekstom, koje od korisnika zahtevaju klik na određeno dugme da bi se nastavilo dalje, te da bi se tako dobio pristanak za korišćenje podataka.

Ovakve dozvole bi na ekranima korisnika iz Evrope trebalo da počnu da se pojavljuju već do kraja ove nedelje, pa sve dok GDPR ne stupi na snagu, a korisnici neće dobiti opciju da odbiju ponudu, već će samo moći da ograniče upotrebu podataka u podešavanjima, a ako umesto “accept and continue” kliknu na “manage data setting.” Iz kompanije kažu da postoji i treća opcija, a to je da korisnici izaberu da uopšte ne budu na Facebook-u.

Izvor: Reuters

Podelite s prijateljima

Tweet