Facebook obećao da će obrisati neobjavljene video sadržaje

Krajem marta pojavila se vest o tome da Facebook čuva i one video sadržaje koje su korisnici snimili, ali ih nikada nisu objavili. Naime, korisnici koji su odlučili da skinu fajlove sa podacima koji su čuvani u okviru platforme, pronašli su i takve snimke.

Pošto su pomenute informacije dospele do javnosti, iz Facebook-a su obećali da će obrisati sve takve sadržaje, te dodali da su dobili informacije o tome da su neki korisnici pronašli svoje stare snimke, a koje nikada nisu objavili, kada su uz pomoć alatke Download Your Information došli do svojih podataka. Kao opravdanje ponudili su priču o bug-u, zbog kojeg neobjavljeni snimci nisu brisani, te još jednom naglasili da će takvi sadržaji biti uklonjeni, i izvinili se korisnicima.

Nije najjasnije koliko je problem raširen, te da li postoji način da se proveri jesu li sadržaji zaista uklonjeni, ali se čini da seže do 2008, te da se odnosi na sve sadržaje koji su snimani u okviru aplikacije.

