Facebook opstaje, ali društvene mreže ulaze u eru podela

Uprkos što se godinama tvrdi da ga korisnici masovno napuštaju, Facebook ostaje jedna od najstabilnijih društvenih mreža: 71 odsto odraslih Amerikanaca i dalje ga koristi, a više od polovine ga proverava svakog dana, pokazuje novo istraživanje Pew Research Centera.

Tako široku publiku ima još samo YouTube, koji koristi 84 odsto odraslih, uz gotovo nepromenjene brojke poslednjih godina. Ove dve platforme su jedine koje dopiru do jasne većine u svim starosnim grupama – od tinejdžera do penzionera.

Kod ostalih mreža slika je znatno razuđenija. Instagram, treća najrasprostranjenija platforma, pokazuje drastičan generacijski jaz: koristi ga četiri petine osoba od 18 do 29 godina, ali samo 19 odsto korisnika starijih od 65. Slični trendovi prisutni su i na TikTok-u, Reddit-u i Snapchat-u, koji su dominantno mlađi ekosistemi. Jedini izuzetak je mreža Donalda Trampa, Truth Social, koja privlači veći udeo korisnika starijih od 50 godina.

Pew beleži i jasne političke podele. Truth Social i Bluesky, iako mali po ukupnom broju korisnika (3 odsto i 4 odsto odraslih), pokazuju snažne stranačke profile: na Truth Social-u je šest puta više republikanaca nego demokrata, dok Bluesky koriste pretežno demokrate.

Promene su vidljive i na platformi X. Pre dve godine više su je koristili demokratski birači, ali se danas odnos gotovo potpuno preokrenuo: 24 odsto republikanaca sada koristi X, naspram 19 odsto demokrata, što ukazuje na političku realokaciju unutar digitalnog prostora.