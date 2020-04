Facebook otkazuje sve veće sastanke

Epidemija Korona virusa polako ulazi u fazu smanjivanja broja obolelih, ali je do sada ipak ostavila posledice koje će se osećati dugo nakon ovoga. Facebook je odlučio da sve planirane događaje sa više od 50-oro ljudi zabrani do juna 2021. godine. Do tada neće biti nikakvih organizovanih događaja ni konferencija, a sve u službi prevencije virusa COVID-19.

Zaposleni rade od kuće najmanje do juna

Facebook će pokušati da na ovaj način spreči i najmanju moguću šansu da do širenja Korona virusa dođe. Mark Zuckerberg je najavio da će neki od događaja ipak biti održani, ali online putem. Za ostale kaže da se otkazuju bez mogućnosti održavanja do juna 2021. godine. Takođe, najavljeno je i da zaposleni u ovoj kompaniji ostaju da rade od kuće najmanje još jedan mesec, odnosno do juna. Produžena je i politika bez poslovnih putovanja do juna ove godine. Zaposlenima koji imaju decu omogućeno je da rade od kuće sve do kraja leta 2020. godine.

Facebook je jedna od društvenih mreža koja je najviše pogođena epidemijom Korona virusa. Milioni ljudi je koriste jer sede u svojim domovima, oseća se veliki porast u korišćenju mreže. Ova mreža suočava se sa ogromnom količinom lažnih vesti, ali i mnogim drugim problemima tokom perioda kada je koristi nikad veći broj ljudi. Otkazana je Facebook F8 konferencija za programere, kao i drugi događaji u međuvremenu.

