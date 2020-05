Facebook planira polovinu radnika za rad od kuće

CEO Facebooka Mark Zuckerberg je izjavio da bi u narednih 5 do 10 godina čak 50% zaposlenih u ovoj kompaniji moglo da radi od kuće, i to za stalno. Ova vest dolazi nakon što je Twitter objavio da će zaposlenima dozvoliti da rade od kuće “zauvek”.

Takmičenje rivala u korist radnika

Odluka kompanije Twitter da prva uvede stalan rad od kuće za sve svoje zaposlene naterala je i druge da razmisle o ovoj ideji. Prvi se oglasio Facebook, odnosno izvršni direktor Mark Zuckerberg. On je rekao da je ovo želja zaposlenih, i da će u narednih pet do deset godina Facebook raditi na tome da oko 50% zaposlenih radi od kuće. On smatra da je teranje nekoga da zbog posla promeni zajednicu, grad, sredinu kojoj živi greška, i da to može da se ispravi tako što će te osobe raditi od kuće. Zaposleni će tako biti zadovoljniji, samim tim i produktivniji, a kompanije zadovoljne efikasnijim radom.

Objavljeno je takođe da će na pozicije za rad od kuće konkurisati stariji i napredniji inženjeri na višim pozicijama, a da početnicima neće biti omogućeno ovakvo zapošljavanje. Što se tiče onih koji već rade u Facebooku, samo njih oko 25% će se vratiti u kancelarije, dok će ostali nastaviti da rade od kuće. Oni koji odluče da za stalno rade od kuće, biće dužni da kompaniji prijave svoje lokacije, počev od 1. januara 2021. godine. Samim tim što će biti prijavljena lokacija firmi, Facebook će prilagoditi plate mestu gde zaposleni živi.

