Facebook počeo da testira svoju opciju za upoznavanje

Na svojoj godišnjoj konferenciji F8 u maju, Facebook je otkrio da radi na servisu za upoznavanje svojih korisnika. Istraživač aplikacija Jane Manchun Wong otkrila je dokaze da je kompanija počela interno da testira funkciju među svojim zaposlenima. Facebook je potvrdio da je započeo testiranje, ali više detalja od toga nije davao.

Prema screenshot-ovima koje je Wong objavila na svom Twitter nalogu izgleda da Facebook ohrabruje (ali ne zahteva) od svojih američkih zaposlenih da učestvuju u testu tako što će popuniti profile lažnim podacima, koji će se pretresati pre javnog puštanja.

Facebook is internally testing Facebook Dating.

I can’t go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it’s “pre-launch” 😉 pic.twitter.com/VQFHUJIkuX

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 3, 2018