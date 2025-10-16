Facebook ponovo dodaje oglase za posao

Besplatni oglasi za posao se ponovo vraćaju na Facebook.

Meta uvodi novu funkciju na Facebook: oglasi za posao. Facebook je ovu funkciju uveo 2017. godine i povukao je nakon pet godina. Međutim, mreža je sada ponovo oživela ovu funkciju tako što je akcenat stavljen na lokalne poslove početnog nivoa, uslužne i zanatske poslove.

Oglasi za posao imaju svoj odeok u „Marketingu“ ali se mogu pojaviti i u relevantnim grupama. Poslovne stranice takođe mogu da objavljuju svoje oglase za poslove namenjene osobama starijim od 18 godina. Zabranjeni su oglasi koji se odnose na bilo koju vrstu opijata i čuvanje dece. I dok Facebook brani postavljanje oglasa za dadilje postoji niz grupa u kojima se upravo ovi poslovi najviše traže.

Funkcija za postavljanje oglasa za posao je dostupna za sada u Sjedinjenim Državama a uskoro se očekuje da će se pojaviti i kod ostalih korisnika u svetu. Do tada moguće je praviti reklame sa sadržajem oglasa za posao, međutim to se nije pokazalo kao efikasno.

Izvor: theverge.com