Facebook ponovo oživljava “poke”

Facebook pokušava da ponovo vrati popularnost svom starom alatu – “poke” opciji, virtuelnom “gurkanju” prijatelja koje je nekada bilo zaštitni znak mreže.

Stara funkcija vraća se u novom ruhu, ciljajući mlađe korisnike

Iako tehnički nikada nije potpuno nestala, funkcija je vremenom gotovo pala u zaborav. Međutim, poslednjih meseci beleži se njen povratak, posebno među mlađim korisnicima, pa je Meta odlučila da je ponovo stavi u prvi plan.

Novi izgled “poke” dugmeta

Korisnici sada mogu da “poguraju” prijatelje direktno sa njihovog profila pomoću posebnog dugmeta, a primalac dobija obaveštenje u notifikacijama. Na stranici facebook.com/pokes moguće je videti ko vas je “pogurao”, kao i pronaći prijatelje kojima možete poslati poke. Tu se beleži i broj međusobnih “gurkanja”, koji raste svakim novim potezom. Oni koji ne žele da uzvrate, mogu jednostavno da odbace poke. Ova vrsta praćenja broja pokreta osmišljena je tako da podseća na gamifikovane elemente popularnih aplikacija poput Snapchata i TikToka, gde “streaks” služe kao pokazatelj kontinuiteta u komunikaciji među prijateljima.

Ikonice za veći angažman

Kako broj međusobnih poke-ova raste, Fejsbuk nagrađuje korisnike različitim ikonama pored imena prijatelja – na primer, vatra ili “100” emotikon. Time kompanija pokušava da uvede sistem nagrađivanja sličan onome koji već godinama drži mlade korisnike prikovane za druge društvene mreže.

Prethodni pokušaji oživljavanja

Ovo nije prvi put da Meta pokušava da “vrati u život” ovu opciju. U martu 2024. godine kompanija je olakšala pronalaženje poke stranice preko pretrage i omogućila jednostavnije slanje poke-a nakon pretrage prijatelja. Rezultat je bio rast korišćenja za čak 13 puta u mesec dana nakon promene.

Šta zapravo znači “poke”?

Facebook nikada nije jasno definisao svrhu ove opcije, što je ostavilo prostor različitim tumačenjima. Poke može biti način da privučete nečiju pažnju, pokušaj flerta, ali i bezazleno dosađivanje. Upravo ta višeznačnost činila ga je zanimljivim u ranim godinama mreže.

Pouke iz Snapchata

Prema istraživanjima autora Džona Hajdta i saradnika sa Njujorškog univerziteta, Snapchat je godinama bio svestan da su “streaks” izrazito navikavajući i da snažno podstiču angažman. Interni dokumenti kompanije pokazali su da su zaposleni svesno gradili strategiju oko tog fenomena, iako su streaks kasnije izazvali regulatorne provere i čak tužbe zbog potencijalno štetnog uticaja na decu. Meta sada koristi sličan pristup s poke opcijom, iako je pitanje da li će ona ikada dostići popularnost Snap streaks-a. Ipak, dodavanje brojača i ikonica jasno govori da kompanija želi da poveća vreme koje korisnici provode na mreži.

Meta i izazov mlađe publike

Iako Fejsbuk i dalje donosi ogroman prihod Meti i finansira njene dugoročne projekte u oblasti veštačke inteligencije i metaverzuma, problem ostaje – mladi korisnici sve ređe koriste ovu mrežu, posebno u Sjedinjenim Državama.

Kompanija je već pokušala da povrati mladu publiku različitim inicijativama, poput kratkotrajnog “Facebook Campus” programa namenjenog studentima, ugašenog 2022. godine, i nedavnog redizajna koji cilja generaciju Z. Sada se nada da će “poke”, kao nostalgijom obojen, a opet modernizovan alat, možda ponovo pridobiti interesovanje mladih.

