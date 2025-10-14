Facebook ponovo postaje oglasna tabla za poslove

Meta, kompanija poznata po tome što ne okleva da dodaje nove funkcije svojim platformama, ponovo uvodi jednu na Facebook – oglase za posao. Ovo zapravo predstavlja povratak starog koncepta: Facebook je prvobitno uveo objave poslova 2017. godine, ali ih je ukinuo manje od pet godina kasnije. Sada se vraćaju, i to s fokusom na lokalne poslove početničkog nivoa, uslužne i zanatske delatnosti, piše portal The Verge.

Oglasi za posao se nalaze u posebnoj kartici unutar odeljka Marketplace, ali Meta navodi da će se pojavljivati i u relevantnim grupama. Poslovne stranice takođe mogu da objavljuju svoje oglase. Oglasi su dostupni samo korisnicima starijim od 18 godina i moraju biti u skladu s Facebook smernicama. Postoji nekoliko očiglednih zabrana – nema oglasa koji se odnose na seksualne usluge ili drogu – ali su zabranjeni i poslovi koji uključuju čuvanje dece uživo.

Pregledom nekoliko oglasa u Sijetlu, deluje da se nova funkcija koristi kao digitalna verzija starog natpisa „Traži se radnik” na vratima restorana ili prodavnice. Ima smisla – jer osim platforme Nextdoor, mnogo lokalnih interakcija i dalje se odvija preko Facebook grupa. To je i dalje prva destinacija mnogih kada žele da saznaju zašto na primer neki helikopter kruži iznad naselja utorkom popodne.

Ova promena zapravo označava povratak funkcije oglasa za posao na Facebook. Kompanija ih je prvi put uvela 2017. godine u SAD i Kanadi, proširila na više od 40 zemalja 2018, a 2022. godine ponovo ih ograničila samo na SAD i Kanadu – da bi program u potpunosti ukinula 2023. godine. Platforma je kasnije dozvoljavala da se oglasi objavljuju u vidu plaćenih reklama, što se nije pokazalo najbolje, jer su neke organizacije zloupotrebljavale targetiranje da bi isključile određene grupe po polu ili veroispovesti. Takva diskriminacija sada je izričito zabranjena novom politikom za korišćenje alata za objavu poslova.

Nova, osvežena verzija Facebook oglasa za posao dostupna je od danas – ali zasad samo u Sjedinjenim Državama.