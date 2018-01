Facebook popustio – više lokalnih vesti na platformi

Facebook je, posle brojnih nevolja sa medijskim sadržajima, odlučio da prioritet da lokalnim vestima, što znači da će korisnici u okviru news feed-a od sada moći da čitaju više vesti iz medija koji izveštavaju o događajima iz okruženja. Promene se trenutno tiču samo Sjedinjenih Američkih Država, a kompanija planira da ih primeni globalno.

Medijski izdavači će se smatrati lokalnim, te karakterističnim za određenu oblast, ako na njih klikne dovoljno korisnika iz nekog regiona. Kompanija se odlučila na ovaj potez zbog toga što je veliki broj korisnika tražio veći broj lokalnih vesti u news feed-u, a koje su važne za lokalnu zajednicu, te se direktno tiču života i okruženja onih koji ih čitaju. Ovaj potez predstavlja još jednu u nizu promena koje su se na ovoj platformi dogodile od početka godine, te je 11. januara kompanija najavila da će prednost davati sadržajima koje dele prijatelji i članovi porodice, da bi sada malo popustila, te napravila prostora i za sadržaje iz medija.

Kompanija bi na ovaj način mogla da pomogne lokalnim medijima, koji su obično imali problem da se probiju kroz more svetskih medija koje čita više korisnika, te smanji broj lažnih vesti koje dolaze sa stranica koje šire pogrešne informacije. Na taj način bi mogli da se izbegnu problemi, poput onog koji je napravio lažni medij koji sebe naziva Denver Guardian, a koji je 2016. objavio vest pod naslovom “FBI Agent Suspected In Hillary Email Leaks Found Dead In Apparent Murder-Suicide,” koja je na Facebook-u podeljena 500.000 puta, a verovatno zbog toga što su korisnici lažni medij zbog poznatog imena povezivali sa medijem u koji se ima poverenja.

Lokalni mediji ipak ne bi trebalo da imaju prevelika očekivanja, budući da je konkurencija velika, a klikova sve manje.

