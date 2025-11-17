Facebook postaje mreža za dating?

Tinder bi mogao postati prošlost.

Facebook je započeo program za upoznavanje 2019. godine ali to nije imalo velikog odjeka. Tradicionalno za upoznavanje partnera koristio se Tinder, međutim ovaj trend se menja.

Facebook se tiho koristio za upoznavanje partnera. Dok smo mislili da se ova mreža koristi kao društvena mreža a manje kao mreža na kojoj možemo upoznati partnera Meta nas je demantovala. Meta je prvi put u ponedeljak objavila metriku korisnika i pokazala da program za upoznavanje ima 21,5 miliona korisnika dnevno u 52 države.

Facebook funkcija za upoznavanje je posebna funkcija unutar mreže a ne samostalna aplikacija. Funkcija se nalazi na donjoj navigacionoj traci aplikacije.

Funkcija je najpopularnija kod mladih. Ova informacija je dodatno iznenađenje jer se odavno misli da se mladi više ne nalaze na Facebooku kao aktivni korisnici.

Podaci su iznenadili sve posebno kada se uporede podaci sa aplikacijama za koje smo mislili da su top pet za upoznavanje. Tinder ima 7 miliona aktivnih korisnika u Americi u svim starosnim grupama, Hingde 4,4 miliona, Bumble 3,6 miliona a Grindr 2,2 miliona.

Najveća prednost funkcije za upoznavanje na Facebooku je što je sasvim besplatna i veoma tiha. Čini se da nas je Facebook ponovo iznenadio.

Izvor: techcrunch.com