Facebook pred Kongresom

Mark Zuckerberg je dao sve od sebe kako bi na saslušanju delovao ubedljivo. Koliko je njegova priča o pokajanju imala efekta na kongresmene koji su ga ispitivali znaće se tek na kraju saslušanja, ali već sad se mogu izvesti određeni zaključci.

Facebook CEO je pokušao da šarmira političare koji su ga ispitivali, ubeđujući ih da je shvatio da je pogrešio. Već smo imali uvid u njegovo izlaganje, tako da što se tiče njegovih reči nije bilo iznenađenja. Ono što je sve najviše zanimalo je kako će kongresmeni reagovati na njegov govor i da li će se snaći sa terminologijom i sistemom rada društvenih mreža, a pre svih Facebooka. Prvo ispitivanje Zuckerberga pred kongresnom komisijom prošlo je u vidu strogih reči i pokajnički optimističnog ponašanja vlasnika Facebooka.

Pogrešio sam, izvinite, nećemo više

Kao što su svi već očekivali, Zuckerberg se posipao pepelom držeći se priče da je kompanija počinila greške koje su dovele do Cambridge Analytica skandala. On je paralelno sa pokajanjem navodio nova pravila koja će Facebook uvesti kako se ovakvi propusti više nikad ne bi dogodili (otrkili?). Naveo je da će se u narednim danima uvesti stroža kontrola oglasa, a da je to samo jedna od promena.

Mnogi senatori su istakli da nije sve čisto zakonski i moralno, kada jedna kompanija zarađuje od deljenja podataka koje korisnici ostavljaju na društvenoj mreži. Rezultat toga je da je Facebook izuzetno dobrostojeća kompanija, a da je Mark Zuckerberg trenutno sedmi najbogatiji čovek na planeti. Jedan od senatora je postavio pitanje da li bi kompanija ramzatrala mogućnost uvođenja pretplate koja bi garantovala da privatnost korisnika. Mark je dao očekivan odgovor:

Kada ne bismo imali oglase, morali bismo da imamo neki poslovni model. Mislimo da je oglašavanje najbolji način da se postigne naša misija povezivanja svakog na svetu. Uvek će postojati verzija Facebooka koja je besplatna.

Naravno, ne treba zaboraviti i činjenicu da bi Facebook pretplata bila smrtna presuda za kompaniju jer niko ne bi želeo da plaća društvenu mrežu koja bi i u tom slučaju svakako koristila te podatke. Ovako bar znamo da svojom privatnošću plaćamo servis.

Facebook ne prodaje podatke oglašivačima

Kako je Zuckerberga ispitivalo preko 40 senatora, jasno je da su mnogi tu bili samo da bi se pojavili. Zbog toga je kvalitet ispitivanja i pritiska na vlasnika Facebooka bilo veoma nekonzistentno. Senatori su nekoliko puta pokazali osnovno nepoznavanje koncepta online poslovanja, pa su tako postavljali naivna pitanja poput:”Kako zarađujete ako korisnici ne plaćaju usluge?”.

Zuckerberg je verovatno urlao od smeha u sebi dok je mirno odgovorao:”Senatore, mi puštamo oglase.” Dotični gospodin verovatno slabo prati medije, kad mu nije jasan koncept oglašavanja i zarade na taj način. Ipak, oni koji su bili spremni dali su sve od sebe da izvrše pritisak.

Ovo je bio samo jedno od brojnih glupih pitanja koje su upućivali nespremni senatori, glumeći strogoću, a ustvari puštajući Zuckerberga da radi šta hoće. Ipak, neki od senatora su ipak bili na pravom putu i nisu se dali zbuniti. Tako je postavljeno i pitanje prodaje ličnih podataka oglašivačima. Zuckerberg je ponovio tvrdnju da Facebook ne prodaje podatke oglašivačima, na šta je dobio komentar senatora:”Ali ih očigledno iznajmljujete”. Vlasnik Facebooka je takođe više puta istakao da su korisnici vlasnici svojih podataka, našta je dobio interesantan odgovor:

Ne čini mi se da smo mi vlasnici svojih podataka, jer da jesmo dobijali bismo deo zarade.

I kako je Mark Zuckerberg prošao na ispitivanju?

Na kraju ostaje da se zaključi da je prvo izlaganje prošlo očekivano. Zuckerberg se par puta našao pred ozbiljnim pritiskom, koje je doduše često razvodnjavano glupim pitanjima senatora na nivou penzionera koji unuka pita kako se šalje SMS. Zaključak jednog senatora se ipak izdvojio. Richar Blumenthal je optužio Marka da nije uradio ništa da prijavi zloupotrebe podataka korisnika, što znači da nije iskreno zainteresovan za zaštitu korisnika, niti mu je žao:

Vaš poslovni model je da maksimalno uvećate profit po cenu privatnosti korisnika, i dok se ne donesu neka konkretna pravila i zakoni, nisam ubeđen da će vaša obećanja napraviti neku razliku.

Ispitivanje se nastavlja ove nedelje, a u međuvremenu Zuckerberg može da bude zadovoljan jer su akcije Facebooka skočile, pa je tako on bogatiji za preko 2,5 milijardi dolara.

