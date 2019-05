Facebook radi na unapređenju robotske veštačke inteligencije

Zvaničnici Facebook-a prvi put su javno objavili detalje o projektima na kojima radi njihova robotska divizija. Predstavljena su tri robota čija se sposobnost učenja ne bazira na velikoj količini podataka za obradu, već na činjenici da roboti sami uče o svom okruženju na način kako to rade ljudi.

Istraživači iz Facebook-a, pokušavaju da razviju algoritme koji će omogućiti robotima da samostalno razvijaju nove algoritme za brže, sigurnije i pouzdanije učenje i shvatanje okoline u kojoj se nalaze. Projekti se razvijaju u okviru Facebook divizije za razvoj veštačke inteligencije.

Prvi projekat se odnosi na razvoj algoritma koji će smanjiti vreme učenja šestonogog robota kako da hoda, čak i kada on nema informacije o svom okruženju. Drugi projekat odnosi se na „radoznalost“ koja može da bude motivator da pomogne robotu da nauči određene pokrete mnogo brže nego do sada i to su tehnike koje će se koristiti u robotskim rukama. Treća oblast u kojoj Facebook istražuje su metode koje će pomoći robotima da na osnovu dodira prikupljaju podatke o predmetima. Razlog za istraživanje u ovoj oblasti je što je danas veoma teško napraviti hardver sa odgovarajućim senzorima dodira.

Ova napredna istraživanja mogu da budu od krucijalnog značaja za ubrzanje razvoja sistema veštačke inteligencije. U mnogim slučajevima AI sistemi moraju da se treniraju sa ogromnim količinama podataka. To je vremenski zahtevan proces, ali je neophodan i ogroman broj ulaznih informacija za obradu, kako bi se sistem pravilno „naučio“.

Facebook želi da taj proces skrati i da usmeri robote da proces učenja obavljaju na način kako to rade ljudi. Istovremeno, ova kompanija želi da se pozicionira i kao lider u razvoju veštačke inteligencije. Uostalom, ovo polje postaje sve zanimljivije kompanijama. Prošle godine je, prema Gartner-u, ostvarena poslovna vrednost od veštačke inteligencije iznosila 1,2 triliona dolara, što je povećanje od 70% u odnosu na 2017. godinu, a takav trend rasta se očekuje i u narednom periodu.

