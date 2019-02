Ko bi rekao da Facebook slavi 15 godina postojanja? Mark Zuckerberg je prešao dug put od štrebera na koledžu do štrebera milijardera. Iako je danas Facebook praktično neuništiva mašina za pravljenje novca, put do uspeha nije bio lak.

Treba odmah napomenuti da Facebook nije prva društvena mreža. Dakle, Mark Zuckerberg nije izmislio ovaj koncept, doduše on nije izmislio ni Facebook, ali to ga nije sprečilo da uspe. Sada se samo veterani interneta sećaju da je pre Markove društvene mreže kratkotrajan hit bio MySpace. Ipak, paralelno sa rastom Facebooka, MySpace je ubrzano propadao. Svestan brojnih greški svog velikog rivala, Zuckerberg se trudio da ih ne ponovi. Ubrzo je MySpace otišao u istoriju, a Facebook je ostao sam na tronu.

Vreme kada je Facebook slušao želje korisnika

Dok se MySpace gušio u sopstvenim problemima, Facebook je osluškivao potrebe korisnika. Jedan od prvih velikih dodataka je predstavljao Facebook Chat, što je omogućilo dodatno povezivanje korisnika. Zaista je čudno pomisliti da ova društvena mreža nije imala mogućnost direktne komunikacije. Uvođenjem chat-a, dobijene su konture uspešnog proizvoda zbog čega Facebook slavi 15 postojanja, dok neki drugi danas ne postoje.

Drugi veliki potez je bilo uvođenje Facebook igrica, a najveći uspeh je napravio FarmVille. Ko bi rekao da je virtuelno znanje-imanje toliko zarazno? Mnogi ljudi su se odlučili za otvaranje naloga samo kako bi mogli da uzgajaju kukuruz. Zaraznost ove igrice je bila toliko velika da se ovom temom bavio i South Park u istoimenoj epizodi. Sam Facebook je više puta bio tema, a svakako ne smete propustiti epizodu “You Have 0 Friends”.

Još jedna zarazna aplikacija koja je umnogome doprinela popularnosti Facebooka je “Tinder pre Tindera” – Compare Hotness aplikacija. Upoznavanje preko interneta je dobila na zamahu zahvaljujući ovoj aplikaciji, što je otvorilo put mnogim modernim aplikacijama za upoznavanje.

S obzirom da su svi na Facebooku imali “prave naloge”, imali ste prilike da saznate više o osobama koje želite da upoznate. Kako je Facebook još uvek bio nešto novo, broj korisnika se svakim danom sve više povećavao.

Sa pojavom brojnih igrica i aplikacija, Facebook je postajao sve interesantniji korisnicima, pa su oni koji još uveko nisu imali nalog dobijali FOMO osećaj (Fear Of Missing Out – strah od propuštanja stvari). Ispostaviće se da su svi koji su došli na Facebook tu su i ostali – sve do danas.

Rast Facebooka i pojava nove konkurencije

Do 2010. godine Facebook je u potpunosti uništio MySpace, što je dovelo do migracije korisnika na uspešniju mrežu. Već dve godine kasnije, Mark Zuckerberg postaje većinski vlasnik akcija kompanije, praktično postavši vlasnik Facebooka. Ispostaviće se da je preuzimanje kontrole nad kompanijom bio sjajan potez jer se paralelno sa Facebookom razvijaju pametni telefoni.

Sa razvojem mobilnog interneta i telefona i korisnici se masovno prebacuju na mobilne uređaje. Facebook postaje pre svega aplikacija koju svako ima na telefonu, kako bi bili što bliže svojim prijateljima i njihovim statusima. Sa razvojem tehnologije, Facebook dobija brojnu konkurenciju u vidu Instagrama, Snapchata, Weibo (kineski Facebook), Vkontakte (ruski Facebook), Tumblr, Twitter…

I pored svih izazova, Zuckerberg uspeva da održi Facebook na vrhu pre svega zahvaljujući unapređivanju mreže, ali i kupovini konkurecnije. Instagram je deo Facebook porodice, baš kao i Whatsapp, tako da se do kraja godine očekuje integracija ove tri mreže. Primetićete da nismo pomenuli Google+, neuspeli pokušaj Googlea da preuzme posao Facebooku. Ova mreža je u procesu ukidanja i očekuje se da nestane za par meseci.

Facebook slavi 15 godina kao jedna od najvećih kompanija na svetu

Sa akvizicijom Instagrama Mark Zuckerberg je proširio svoj portfolio omogućivši oglašavanje na obe svoje mreže poslovnim korisnicima. Facebook je akvizicijom Instagrama postigao dvostruku dobit – proširio je poslovanje i broj korisnika a u isto vreme neutralisao konkurenciju. Kad se uzme u obzir da je Instagram mreža koja izuzetno napreduje i trenutno ima preko milijardu korisnika, cena od 715 miliona dolara deluje kao sitniš.

Kupovina Instagrama je zaista bila sitnica naspram akvizicije Whatsapp društvene mreže koja je koštala Zuckerberga 19,3 milijarde dolara! Čak i u ovom slučaju je Facebook dobro prošao jer je od 2014. godine aplikacija porasla sa oko pola milijarde korisnika na 1,5 milijardi! Prostom računicom dolazi se do zaključka da bar 2,5 milijarde ljudi širom sveta svakodnevno koriste neku od Facebook aplikacija, bilo da su društvene mreže ili servisi za komuniciranje.

Još samo kad ne bi zakonodavstva širom sveta pretila Zuckerbergu da ne špijunira svoje korisnike i prodaje njihove podatke kompanijama… Ipak, Facebook je toliko velika korporacija da joj čak ni Evropska unija ili Sjedinjene američke države ne mogu ništa. Dok god su kazne milionske, to je za Zuckerberga sitniš i podnošljiv gubitak. Ukoliko nakon svega želite da napustite Marka, za to postoje Facebook alternative. Srećan rođendan, Facebook slavi 15 godina, i kako stoje stvari slaviće ih još puno puno.

