Facebook testira alat za autorska prava nad fotografijama

Facebook testira novi način da omogući autorima da prate ko koristi njihove fotografije. Kompanija je predstavila Right Manager for Images, alat koji autorima fotografije daje mogućnost da prate gde se njihove fotografije pojavljuju na Facebook-u i Instagram-u i da, ukoliko to žele, zabrane njihov prikaz. Trenutno je ova funkcija dostupna samo određenim Facebook partnerima.

Da bi mogli da koriste ovaj alat, autori fotografija će morati da upload-uju CSV fajl sa meta podacima o svojim slikama. Oni mogu da definišu gde će smeti da se pojavljuju te slike i pod kojim uslovima. Menadžer će proveravati svaku sliku koja se pojavi na pomenutim mrežama, a autori će moći da odluče da li žele da je ostave tu, da je uklone ili da je blokiraju samo na određenim teritorijama.

Facebook nije objavio koji njihovi partneri su uključeni u testiranje, a ne znamo ni da li planiraju da otvore Right Manager za druge korisnike. Ako se to desi, to može da bude veoma važna odluka za budućnost Instagram-a, gde veliki broj korisnika često šeruje istu fotografiju. .

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet