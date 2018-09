Facebook uči decu kodiranju

Facebook je najavio novu inicijativu čiji je cilj da što više dece školskog uzrasta nauči kodiranju. Planirano je da projekat cilja decu iz najugroženijih slojeva, a poneo je ime CodeFWD, te škole imaju pravo da se prijave i zatraže 15 Sphero Bolt robota koji su osnovna alatka u ovom procesu.

Projekat je trenutno dizajniran samo za one sa engleskog i španskog govornog područja, te se radi o online programu od tri koraka, koji ne zahteva prethodno poznavanje veštine kodiranja, kako od učenika, tako ni od predavača. Prvi korak poneo je ime “I do,” i učesnike upoznaje sa programom, dok se drugi korak – “We do” fokusira na motivisanje učenika i profesora da rade zajedno, a treći – “You do” podrazumeva aktivno učešće profesora, a u podržavanju učenika da primenjuju novostečene veštine.

Nakon što završe program, škole mogu da se prijave kako bi dobile Sphero Bolt Power Pack, koji sadrži 15 Bolt robota koji izgledaju kao providne lopte sa 8×8 LED displejom, te stanicu za punjenje. Na ekranu se prikazuje ono što je korisnik programirao, a robot se kontroliše preko Sphero Edu aplikacije za iOS, Android, Kindle, Mac, Windows i Chrome.

Iako se radi o projektu koji je namenjen samo školama u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj program mogao bi da posluži kao primer svim obrazovnim sistemima, a posebno kada je u pitanju edukacija dece iz najugroženijih slojeva društva, koja uglavnom nemaju pristup alatima koji su dragoceni za sticanje novih veština.

Izvor: Engadget

