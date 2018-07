Facebook ukida aplikacije koje slabo rade

Facebook je doneo odluku da ukine aplikacije koje slabo rade i ne donose očekivane rezultate. I pored velikih ulaganje aplikacije kao što su Hello, tbh i Move nisu donele očekivane rezultate, što je navelo kompaniju da se oprosti od njih i preusmeri svoj fokus na nešto drugo, po mogućstvu profitabilno.

U zvaničnom saopštenju kompanije, objavljeno je da je Facebook ukinuo aplikacije Hello, tbh i Move. Kao glavni razlog navodi se slab efekat i pored početnog optimizma. Velika je verovatnoća da nikad niste koristili ove aplikacije, a još veća da niste ni čuli za njih. To je i glavni problem, jer i pored uloženih sredstava ove tri aplikacije nisu pokazale da mogu da donesu profit kompaniji.

Jedna od aplikacija koje su otišle u penziju je tbh (To Be Honest), namenjena tinejdžerima. Reč je o svojevrsnoj modernoj verziji leksikona, a koja je trebalo da oduševi pre svega tinejdžerke. Facebook je očekivao bum od aplikacije koja je kupljena pre osam meseci nakon što je privukla preko 5 miliona korisnika. Ispostavilo se da je to bio maskimum ove aplikacije koja je omogućavala korisnicima da ostavljaju pozitivne poruke jedni drugima.

Facebook želi da se približi mladima

Akvizicija ove aplikacije je tumačena kao pokušaj Facebooka da se približi tinejdžerima koji masovno napuštaju ovu društvenu mrežu, okrećući se Instagramu i Snapchatu. Anonimna komunikacija koja nudi isključivo lepe misli izgleda nije bila previše zanimljiva za tinejdžere. Opšte je poznato da je internet mesto gde je trolovanje mnogo zanimljivije za mlade korisnike od širenja ljubavi i poštovanja.

Ista sudbina je zadesila i fitnes aplikaciju Moves koja očigledno nije dobro legla korisnicima, kao i aplikaciju Hello koja je povezivala Facebook informacije korisnika sa imenikom. U objavi je naglašeno da će lični podaci korisnika biti obrisani u narednih 90 dana. Facebook je kupio Moves 2014., Hello 2015. a tbh 2017. godine. U objavi Facebook je naveo da se jedino putem pokušaja i grešaka može doći do najboljeg iskustva za korisnike društvenih mreža.

Izvor: Facebook

