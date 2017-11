Facebook želi vaše intimne fotografije

Svi smo čuli za slučajeve kada nečiji bivši objavi intimne fotografije online naravno bez pristanka druge strane. Čak i poznate ličnosti nisu imune, a njihove intimne fotografije koje su dospele u javnost pune tabloide. Čini nam se da nema potrebe naglašavati da takve stvari predstavljaju ogromnu povredu privatnosti i nemaju mesta u civilizovanom društvu, međutim, one se iz milion različitih razloga – dešavaju. Zato je Facebook smislio interesantan pristup kako bi sprečio objavljivanje intimnih fotografija bez saglasnosti njihovih subjekata, barem na Facebook-u ili Instagram-u ili preko Facebook Messenger-a. Ideja na koju je došla društvena mreža i trenutno radi u saradnji sa australijskom vladom je da predloži korisnicima da pošalju samoj kompaniji fotografije za koje su zabrinuti.

Facebook-ov plan je da enkriptuje privatne slike koristeći hashing, tako da ako neko pošalje ili objavi tu sliku putem Facebook-a, Messenger-a ili Instagrama-a, servis može da detektuje sliku tako što upoređuje njenu hash vrednost sa onima u Facebook bazi podataka i ometa njeno isporučivanje. Australijski poverenik za e-bezbednost objasnio je ABC News-u kako će ova šema raditi: Facebook će predložiti da korisnici šalju svoje intimne fotografije putem Facebook Messenger-a sami sebi. Slike koje su poslate dobiće hash identifikaciju. Nakon toga, ako neko pokuša da otpremi sliku koja ima istu hash vrednost, neće biti vidljiva nikome. Facebook tvrdi da end-to-end enkripcija koja se koristi u Messenger-u (u aplikaciji za mobilne uređaje, a ne na desktop računarima) osigurava sigurnost fotografija jer isključuje posrednike i same slike neće biti skladištene, čineći ih imunim na krađu.

Facebook je najavio pilot program u Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Državama, Australiji i Kanadi do sada, tako da još uvek ne znamo koliko će efektivno to učiniti. S jedne strane, ovo ima stvarni potencijal kao rešenje za ovu pretnju privatnosti. S druge strane, ostaju pitanja kako možemo biti sigurni da to neće postati način enkriptovanja nekih drugih javnih fotografija. Pošto end-to-end enkripcija ne dozvoljava Facebook-u da pogleda fotografije, neće biti u mogućnosti da koristi algoritme za mašinsko učenje kako bi razlikovao, na primer, intimnu fotografiju od obične. Štaviše, mnogi ljudi su još uvek skeptični u vezi sa tehnologijama o kojima ne znaju mnogo i nisu radi da pružaju svoje fotografije trećoj strani, bilo da se radi o Facebook-u ili bilo kojoj drugoj kompaniji.

Bilo da slikate intimne fotografije ili na neki drugi način imate potencijalno kompromitujuće slike sebe, morate biti pažljivi i znati kako da se zaštitite. Najjednostavniji način je ako fotografije ne postoje, ne mogu da propuštaju. Međutim, ako već snimate takvu vrstu fotografija, sačuvajte ih van mreže, na enkriptovanom uređaju za skladištenje. Ako želite da podelite nešto što vas potencijalno može osramotiti budite spremni, jer kada jednom nešto postavite na Internet, može postati javno, bez obzira koliko je sigurna online usluga. Postoji i ljudski faktor, i apsolutno siguran sistem ne postoji.

Izvor: Kaspersky

