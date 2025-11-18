Fallout 2 stiže: Povratak u pustinjski haos i pohod ka New Vegasu

Prvi put smo zavirili u dugo očekivanu drugu sezonu Fallouta (adaptaciju popularne video igre) u avgustu, kada je Prime Video objavio duži tizer. Sada je tu i zvanični trejler, sa satirom, eksplozijama i mutantskim užasima – uključujući i jezive imitatore Elvisa u New Vegasu.

Kao što je ranije prikazano, u prvoj sezoni upoznajemo Lusi Meklejn (Ela Parnel), mladu ženu čiji je trezor napadnut od strane stanovnika sa površine. Napadači ubijaju mnoge stanovnike i otimaju njenog oca Henka (Kajl Maklahlan), pa kreće u potragu za njim. Život na površini je brutalan, ali Lusi brzo uči. Na putu pronalazi saveznika u Maksimusu (Aaron Moten), vojnika koji se izdaje za viteza Čelične braće. A sukobljava se i sa revolverašem i lovcem na ucene poznatim kao Ghul (Volton Gogins), bivšim holivudskim glumcem Kuperom Hauardom koji je preživeo originalnu nuklearnu eksploziju, ali ga je zračenje pretvorilo u monstruma.

Prva sezona završila se tako što Lusi odlučuje da se pridruži Ghulu i psu CX404 (sada Dogmit), kako bi pronašli lidere Volt-Teka, za koje se ispostavlja da su orkestrirali nuklearnu apokalipsu – a među njima je i Lusin otac. Nova sezona nastavlja se nakon epskog finala prve i vodi publiku kroz pustoš Mohavija ka postapokaliptičnom gradu Nju Vegasu.

Parnel, Gogins, Maklahlan i Moten se vraćaju u drugoj sezoni, zajedno sa Moisesom Arijasom kao Lusinim mlađim bratom Normom, i Fransis Tarner kao Barb Hauard, Kuperovom ženom i visokorangiranom izvršiteljkom Volt-Teka. Džastin Teru pridružuje se glumačkoj ekipi kao gospodin Robert Haus, osnivač i direktor RobKo Industrije, kao i Makoli Kalkin (verovatno u ulozi Cezara) i Kumel Nadžijani, koji se kratko pojavljuju u trejleru.

Trejler počinje razgovorom između Maksimusa i jednog stanovnika pustoši, koji tvrdi da je u borbi za opstanak video mnogo ludih i neprirodnih stvari – ali nikada dobre ljude. Maksimus je upoznao jednu dobru osobu: Lusi. Ali njegov sagovornik to ne prihvata: „I ja bih bio dobra osoba da sam odrastao u nekoj udobnoj, neprobojnoj kući. Ne bih morao da kradem, ubijam i lažem samo da preživim“.

Lusi pokušava da zadrži osnovnu pristojnost dok navigira okrutnim svetom površine, a postaje čvršća taman toliko da preživi. Sada traži oca s novim razlogom: da ga privede pravdi, „kako bi ljudi znali da je važno kako se ponašaš i da ne izgube nadu“.

Druga sezona izlazi 17. decembra 2025. na platformi Prime Video.