Fallout Legacy zvanično najavljen za Oktobar

Bethesda je zvanično potvrdila planove da objavi novu Fallout kolekciju za PC pod nazivom Fallout Legacy.

Kolekcija će uključivati PC verzije Fallout-a, Fallout-a 2, Fallout Tactics, Fallout-a 3 Game of the year Edition, Fallout News Vegas Ultimate Edition i Fallout 4 Game of the Year Edition. Dok detalji u vezi sa pretprodajom tek treba da budu otkriveni u Ujedinjenom kraljevstvu, na Amazonu u Nemačkoj već se može unapred pazariti za 40 dolara.

Ova kolekcija bi trebalo da se nađe u prodaji isti dan kao i igra The Outer Worlds, najnovija igra studija Obsidian koji stoji iza Fallout-a New Vegas, ali i Call of Duty: Modern Warfare igre.

Izvor: videogameschronicle