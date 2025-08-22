Fallout: Vreme je za drugu sezonu

Prošlo je 28 godina od prve Fallout igre – Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game je izašla daleke 1997. godine. Radnja se odvija sredinom 22. veka – skoro 200 godina nakon što su Kina i SAD 2077. uništile svet. U međuvremenu se pojavilo više od 10 nastavaka, da bismo 2024. godine dobili i prvu sezonu serije koja je zadovoljila potrebe ljubitelja, ali i onih koji o igri nisu znali ništa.

Iza istoimene serije je stala kompanija Amazon, a kritike su mahom odlične. Prva sezona je izašla 10. aprila prošle godine, i kritičari od tada tvrde da se radi o apsolutnom hitu. Radnja se odigrava dva veka posle nuklearnog rata, a opustelu zemlju istražuje iz tri perspektive: Vault Dweller (Ella Purnell) izlazi iz skloništa po prvi put, vojnik iz Brotherhood of Steel (Aaron Moten) daje svoj pogled na svet, a tu je i čudovište (Walton Goggins) koje je preživelo bombardovanje pre 200 godina.

Video igra je zahvaljujući uspehu serije postala popularnija nego ikada pre. Društvenim mrežama su počele da kruže svakojake informacije, a među najzanimljivijim su priče o skloništima. Svako sklonište ima svoj broj, svoju istoriju – 69 je među strašnima, jer se u njemu našao jedan muškarac sa nekoliko hiljada žena. Broj 68 je još gori – u ovo sklonište je ušlo par hiljada muškaraca i samo jedna žena. Ljubitelji franšize gutaju ove priče, a serija je probudila još veće interesovanje.

Prva Fallout sezona je igrače motivisala da se vrate igri, ili da je igraju prvi put. Online igra za više igrača Fallout 76 je 2024. godine zabeležila rekord – 17. aprila se u igri u isto vreme našlo čak 43.887 igrača (obično to bude između 7 i 10 hiljada). Slične uspehe su zabeležili i drugi delovi igre: Fallout 3 – Game of the Year Edition iz 2008. je na platformi Steam sa uobičajenih 1.350 igrača tada skočila na oko 7.300. Prvi Fallout iz 1997. godine je takođe postao popularniji – igru u isto vreme obično igra oko 200 ljudi, ali je nakon emitovanja prve sezone taj broj premašio 3 hiljade. Odlično su proši i Fallout 4, Fallout: New Vegas, Fallout 2, čak i Fallout Tactics.

Ne možemo a da se ne zapitamo da li će i druga sezona ostvariti sličan uspeh? Prime Video je nedavno objavio prvi teaser, a čini se da ćemo dobiti još dobrog humora i naučno-fantastičnog kempa. Stiže nam i novi lik koji je inspirisan junakom iz igre Fallout: New Vegas, što znači da se iz Los Anđelesa selimo u Vegas.

Prva sezona se završila u trenutku kada je Lucy odlučila da se pridruži Gohulu i psu po imenu CX404 (sada Dogmeat). Planiraju da pronađu i kazne sve lidere kompanije Vault-Tec, jer se u međuvremenu ispostavilo da su orkestrirali nuklearnu propast. Možda nas odvedu i u neka od skloništa o kojima slušamo proteklih godinu dana.

Premijera druge sezone je zakazana za 17. decembar 2025. godine.