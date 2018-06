FAZ: Beograd – budući startap centar Evrope

Nemački dnevni list, “Frankfurter Alemajne Cajtung” (F.A.Z.), nazvao je Beograd budućim evropskim startap centrom. Razloge za ovakve pozitivne tvrdnje, autorka teksta pronašla je u već uspešnim domaćim IT kompanijama, stranim kompanijama koji ovde imaju svoje razvojne centre, ali i novim mladim nadama domaće startap scene.

Izdvajajući dva svetska uspeha potekla iz Srbije, kompanije Nordeus i Seven Bridges, u članku se naglašava da Srbija više nije samo destinacija u kojoj se mogu naći iskusni programeri i inženjeri, već i čitava poslovna odeljenja okrenuta globalnom tržištu. List navodi organizaciju Startit, koja već skoro deset godina razvija domaću startap zajednicu, kao faktor u dosadašnjem razvoju Srbije. U članku se navodi i rastući broj mladih iz ovog sektora koji se vraćaju u svoju zemlju, za razliku od velikog problema odliva mozgova u zemlji. Kao primer povratnika spominje se Slavko Fodor, koji je dao otkaz u Facebook-u i vratio se u svoju zemlju da pokrene, potencijalno, novu veliku sportsku igru koja dolazi iz Srbije. Kao naredni korak ka samoorganizovanom napretku srpske IT scene, u tekstu se navodi i Inicijativa Digitalna Srbija. “Mladi ljudi u Beogradu su ka napretku krenuli ispred svojih političara. Oni ne žele i ne mogu čekati da njihova zemlja uđe u EU ili da bilo ko nešto uradi za njih. Dobro obrazovani među njima počeli su da menjaju stvari i da pokreću svoj biznis“, piše nemački list.

U članku se navodi i velika razlika između zarada unutar IT sektora u odnosu na prosečne plate na nivou Beograda, te se tu vidi i dalji motiv koji podstiče sve više ljudi da se uključe u ovu oblast. Kao jasan pokazatelj da to polako postaje i strateški pravac za celu zemlju, ukazuje i to što osnovci u Srbiji od nedavno počinju da uče programiranje od petog razreda osnovne škole. “Beograd je mlad i hip grad. Nepogrešiv utisak je da mladi ljudi vode razvoj zemlje, otvaraju restorane i barove koji su opremljeni internetom i gde svaka druga osoba sedi na svom laptopu. Svako ko pogleda okolo može jasno da oseti da je grad, u čijem pejzažu još uvek ima ratom razorenih građevina, u pokretu. I to nedvosmisleno pokretu ka Zapadu”, zaključuje se u tekstu.

