FBI i neobična špijunska oprema

Aktivistička grupa Open the Government došla je do kopije brošure kompanije Special Services Group, koja već neko vreme FBI snabdeva specijalnom tehnologijom, te tako došla do zanimljivih informacija na osnovu kojih se dolazi do zaključka da su kamere za prismotru na svakom koraku.

U brošuri se, između ostalog, nalazi i bizarna kolekcija špijunske tehnologije, uključujući i kamere koje mogu da se sakriju u nadgrobne spomenike. Takozvana “Tombstone Cam” kamera ima bateriju koja može da potraje do dva dana, te može da pravi i audio snimke, a tu su i kamere koje mogu da se kriju u usisivače, budilnike, čak i automobilska sedišta za decu. Nakon što su mediji zatražili pojašnjenje advokat kompanije Special Services zapretio je tužbom.

Mediji su upozoreni i da izveštavanjem o ovoj temi ugrožavaju pripadnike policije, i stvaraju paniku i nepotreban strah kod običnih građana.

Izvor: Futurism

