FBI je objavio upozorenje o zanimljivoj kripto prevari

FBI upozorava na novu vrstu prevare koja uključuje bankomate sa kriptovalutama.

Tehnološki zaokret u prevari bankovnim transferom

Prevarant ubeđuje osobu da stavi gotovinu na bankomat kriptovalute i pošalje kupljene novčiće prevarantu, koristeći adresu sačuvanu u QR kodu (preko CoinDesk-a). Iako je stvarna prevara relativno niskotehnološka, zanimljiva je zloupotreba tehnologije i pokazuje kako kriminalci koriste kriptovalute da bi „poboljšali“ stare metode. Kako agencija opisuje, prevarant će kontaktirati svoju žrtvu i na neki način je ubediti da treba da pošalju novac, bilo uz obećanja ljubavi, daljeg bogatstva ili lažno predstavljajući stvarnu instituciju poput banke ili komunalnog preduzeća.

Nakon što je žrtva ubeđena, prevarant će ih naterati da uzmu gotovinu (ponekad sa investicionih ili penzionih računa) i krenu do bankomata koji prodaje kriptovalute i podržava čitanje QR kodova. Kada žrtva bude tamo, skeniraće QR kod koji im je prevarant poslao, koji će reći mašini da pošalje bilo koju kupljenu kriptovalutu na adresu prevaranta. I tako, vrlo jednostavno, žrtva gubi novac, a prevarant ih je uspešno iskoristio. Ako ova prevara zvuči poznato, to može biti zato što je to u suštini samo tehnološki obrt u prevari bankovnim transferom. Na bilo koji način, neko će ubediti svoju žrtvu da joj pošalje novac, a zatim će je naterati da to učini metodom kojoj je teško ući u trag, a skoro nemoguće poništiti.

Kao i kod bankovnih transfera, sistem funkcioniše kako je dizajniran – mogućnost korišćenja QR koda umesto da morate da ukucate dugačku adresu novčanika je nešto što je zgodno i za legitimne kupovine kriptovaluta. Jednostavno, umesto da idu u vaš novčanik, sredstva idu nekom drugom. Kod bankovnih transfera, morate da popunite formular, a taj obrazac možete dati stvarnoj osobi. Koristeći metod bankomata, manje je vremena za razmišljanje o činjenici da ćete poslati novac strancu. I, ako ste kriminalac koji pokušava da se dočepa bitkoina, nećete morati da učite svoje mete kako da kupuju novčiće na internetu i prebacuju ih u drugi novčanik – verovatno već znaju kako da koriste bankomat i skeniraju QR kod. I FBI i FTC imaju neke dobre smernice kako da izbegnete prevaru, ali ono na šta se zapravo svode je sledeće: ako neko koga ne poznajete traži od vas da mu pošaljete novac, nemojte to da radite bilo kojim metodom.

